Đời sống Lâm Đồng giữ an toàn giao thông mùa thu hoạch sầu riêng Bước vào cao điểm thu hoạch sầu riêng, lưu lượng phương tiện vận chuyển nông sản trên các tuyến đường ở Lâm Đồng tăng mạnh. Trước nguy cơ mất an toàn giao thông, lực lượng công an và chính quyền địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn người dân chấp hành các quy định khi tham gia giao thông.

Trong mùa thu hoạch sầu riêng, việc vận chuyển sản phẩm từ vườn ra điểm tập kết phụ thuộc chủ yếu vào máy cày kéo rơ-moóc, xe ba bánh, xe ba gác

Tăng cường tuyên truyền từ vườn đến đường lớn

Lâm Đồng hiện là một trong những vùng sản xuất sầu riêng trọng điểm của cả nước. Bước vào chính vụ, hàng chục nghìn tấn sầu riêng được thu hoạch và vận chuyển mỗi ngày từ các vùng chuyên canh ở Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lâm, Di Linh... và nhiều địa phương khác đến các cơ sở thu mua, đóng gói, xuất khẩu.

Khác với nhiều loại nông sản khác, phần lớn diện tích sầu riêng được trồng trên các triền đồi, khu vực xa khu dân cư, đường vào vườn nhỏ hẹp, nhiều đoạn dốc cao. Xe tải lớn không thể tiếp cận tận nơi nên việc vận chuyển từ vườn ra điểm tập kết phụ thuộc chủ yếu vào máy cày kéo rơ-moóc, xe ba bánh, xe ba gác và các loại phương tiện phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đối với các vườn sầu riêng trên các rẫy cao, nông dân vận chuyển bằng xe máy từ vườn ra điểm tập kết thu mua

Đây là phương tiện không thể thiếu trong sản xuất, nhưng cũng là nhóm phương tiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông nếu sử dụng không đúng quy định. Thực tế cho thấy, nhiều xe đã cũ, không bảo đảm điều kiện kỹ thuật; một số trường hợp chở hàng vượt tải trọng, chất nông sản quá cao che khuất tầm nhìn hoặc chở người trên thùng xe khi lưu thông.

Vào mùa thu hoạch, nhu cầu vận chuyển tăng liên tục từ sáng sớm đến tối muộn. Trên nhiều tuyến đường liên xã, tỉnh lộ, quốc lộ dễ bắt gặp hình ảnh những chiếc máy cày kéo theo rơ-moóc đầy ắp sầu riêng, cà phê hoặc vật tư nông nghiệp. Nếu người điều khiển chủ quan, thiếu quan sát hoặc phương tiện gặp sự cố kỹ thuật, nguy cơ xảy ra tai nạn là rất lớn.

Công an xã Đạ Huoai 3 đến từng nhà tuyên truyền, cho các chủ phương tiện phục vụ sản xuất nông nghiệp ký cam kết thực hiện bảo đảm các biện pháp an toàn khi tham gia giao thông

Nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp công an các xã, phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng phương tiện an toàn; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường có nhiều phương tiện chuyên dùng hoạt động.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, các địa phương tập trung tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, hợp tác xã, tổ sản xuất, các điểm thu mua nông sản và ngay tại các khu vực đang thu hoạch nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật về giao thông.

Đi từng nhà, vào từng rẫy để ngăn ngừa tai nạn

Xã Đạ Huoai 3 là một trong những địa phương có diện tích sầu riêng lớn của tỉnh với khoảng 1.450 ha, trong đó hơn 850 ha đang cho thu hoạch, sản lượng ước đạt trên 11.000 tấn. Những ngày này, hàng trăm lượt phương tiện chuyên dùng ra vào các khu vườn mỗi ngày để vận chuyển nông sản.

Công an các xã, phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng phương tiện an toàn

Theo ông Nguyễn Văn Trinh, Chủ tịch UBND xã Đạ Huoai 3, trên địa bàn hiện có khoảng 10 xe máy cày kéo rơ-moóc và 20 xe ba gác phục vụ sản xuất. Do địa bàn rộng, nhiều tuyến đường đồi dốc, quanh co, tầm nhìn hạn chế, trong khi hơn 51% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số nên việc sử dụng các phương tiện chuyên dùng là nhu cầu tất yếu của người dân.

Trước thực tế đó, chính quyền địa phương đã chỉ đạo Công an xã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngay từ cơ sở. Không chờ người dân đến các buổi tuyên truyền tập trung, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống từng thôn, từng hộ gia đình, vào tận những khu rẫy đang thu hoạch để gặp gỡ, trao đổi và hướng dẫn người dân.

Cán bộ, chiến sĩ công an các địa phương trực tiếp xuống từng thôn, từng hộ gia đình, vào tận những khu rẫy đang thu hoạch để gặp gỡ, trao đổi và hướng dẫn người dân tuân thủ các quy định khi lưu thông trên các tuyến đường

Ở mỗi khu vườn, ngoài việc phổ biến các quy định của pháp luật, lực lượng công an còn hướng dẫn người điều khiển phương tiện kiểm tra hệ thống phanh, đèn chiếu sáng, lốp xe trước khi vận chuyển nông sản; nhắc nhở không chở quá tải, không chở người trên rơ-moóc, không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi hoặc chưa có kỹ năng điều khiển.

Song song với công tác tuyên truyền, Công an xã còn tổ chức cho các chủ phương tiện ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo Kế hoạch số 353 của Công an tỉnh Lâm Đồng. Mỗi bản cam kết được ký không chỉ là sự tự giác chấp hành pháp luật mà còn là lời nhắc nhở mỗi người dân nâng cao trách nhiệm đối với tính mạng của bản thân và cộng đồng.

Công an các xã, phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng phương tiện an toàn

Thiếu tá Nguyễn Văn Hoàn, Phó Trưởng Công an xã Đạ Huoai 3 cho biết, thời gian qua, đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các lỗi vi phạm chủ yếu như không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái, dừng đỗ sai quy định, người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện hoặc không có giấy phép lái xe.

Đến nay, Công an xã đã xử lý 12 trường hợp vi phạm, tham mưu UBND xã xử lý vi phạm hành chính 1 trường hợp và tổ chức cho 15 lượt chủ xe ba gác ký cam kết chấp hành các quy định về an toàn giao thông.

Tại các vùng chuyên canh sầu riêng của tỉnh Lâm Đồng, bước vào cao điểm thu hoạch, lưu lượng phương tiện vận chuyển nông sản tăng mạnh



Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Hoàn, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, thanh thiếu niên và người trực tiếp điều khiển các phương tiện phục vụ sản xuất. Đồng thời, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, địa phương cũng tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng rà soát những điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, phát quang tầm nhìn, quản lý hành lang an toàn đường bộ và tuyên truyền để người dân không lấn chiếm lòng, lề đường trong hoạt động thu mua nông sản.