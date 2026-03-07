Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ tuyến ĐT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà Chiều 3/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh có buổi làm việc với Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án làm mới đường trục ven biển ĐT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà.

Quang cảnh buổi làm việc

Dự án làm mới đường trục ven biển ĐT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà có chiều dài 25,61 km, tổng mức đầu tư hơn 1.274 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương.

Tuyến đường được thiết kế với nền đường rộng 28 m, mặt đường rộng 16 m, có dải phân cách giữa, hệ thống điện chiếu sáng và cây xanh, giữ vai trò là trục giao thông chiến lược kết nối khu vực ven biển, tạo động lực phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại diện Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường báo cáo tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án số 2, đến nay công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong tổng số 335 hồ sơ bị ảnh hưởng, đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 320 hồ sơ, đạt 95,5%; chi trả tiền cho 314 hồ sơ, đạt 93,7%. Mặt bằng đã được bàn giao khoảng 21,73 km trên tổng chiều dài 25,61 km, tương đương gần 85% chiều dài toàn tuyến.

Hiện trạng tuyến ĐT719B - đoạn còn vướng mặt bằng

Nhà thầu đã triển khai thi công đồng loạt và hoàn thành đưa vào khai thác đoạn từ đầu tuyến giao Quốc lộ 1 đến cầu Suối Nhum với chiều dài khoảng 17,8 km. Khối lượng thi công toàn dự án hiện đạt khoảng 70% giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên, dự án vẫn còn một số điểm nghẽn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ. Trong đó, đáng chú ý có khoảng 3,8 km tuyến đi qua khu vực khai thác titan của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường vẫn chưa thể bàn giao mặt bằng do liên quan đến thủ tục đóng cửa mỏ. Bên cạnh đó, còn một hộ dân tại nút giao giữa ĐT719B và ĐT719 thuộc xã Tân Thành chưa hoàn tất việc bàn giao mặt bằng.

Nút giao giữa ĐT719B và ĐT719 thuộc xã Tân Thành

Đối với khu vực khai thác titan, doanh nghiệp đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị đóng cửa một phần mỏ và gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, song đến nay vẫn đang trong quá trình giải quyết. Một số khu vực đã khai thác, hoàn thổ xong nhưng vẫn phải chờ hoàn tất thủ tục pháp lý trước khi bàn giao cho dự án giao thông.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nhấn mạnh, tuyến đường ĐT719B là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối hạ tầng, khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, thúc đẩy phát triển du lịch và mở rộng không gian phát triển của tỉnh. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp phải tập trung cao độ để tháo gỡ dứt điểm các khó khăn còn tồn tại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh chỉ đạo tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 10/7 phải chủ động đăng ký làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhằm sớm hoàn tất các thủ tục liên quan đến hồ sơ đóng cửa mỏ. Sau buổi làm việc, Sở phải tổng hợp đầy đủ hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh, đồng thời đề xuất phương án xử lý cụ thể để bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường đồng hành cùng chính quyền địa phương trong việc giải quyết các thủ tục liên quan. Doanh nghiệp cần cam kết thực hiện nghiêm các quy định và khẩn trương thu hồi khoáng sản ngay khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Đối với đơn vị thi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nhân lực, máy móc, vật tư để triển khai ngay khi từng đoạn mặt bằng được bàn giao, quyết tâm thông xe toàn tuyến vào cuối năm 2026.