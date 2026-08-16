Thương mại - Dịch vụ Lâm Đồng gỡ rào cản thủ tục, tiếp sức cho doanh nghiệp Trong cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư hiện nay, ưu thế về đất đai, tài nguyên hay vị trí địa lý chưa đủ để tạo nên sức hút bền vững. Với Lâm Đồng, chất lượng điều hành và tốc độ xử lý thủ tục hành chính trở thành một loại “hạ tầng mềm” thu hút doanh nghiệp.

Sản xuất tại Nhà máy bia Sài Gòn ở Lâm Đồng

Doanh nghiệp cần nhiều hơn một thủ tục đúng hạn

Quy mô cộng đồng doanh nghiệp Lâm Đồng đang tăng nhanh. Đến giữa năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 35.600 doanh nghiệp và hơn 190.000 hộ kinh doanh đang hoạt động. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, hơn 2.600 doanh nghiệp được thành lập mới. Cùng thời gian này, tỉnh đã giải quyết dứt điểm 97 dự án tồn đọng với tổng vốn hơn 52.600 tỷ đồng; chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư 65 dự án với tổng vốn đăng ký trên 165.000 tỷ đồng.



Những con số cho thấy sức hấp thụ vốn của thị trường Lâm Đồng khá lớn. Tuy nhiên, phía sau tốc độ gia nhập thị trường vẫn còn những điểm cần lưu ý. Kết quả PCI 2025 cho thấy, Lâm Đồng có 4/9 chỉ số thành phần cần cải thiện mạnh; riêng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chỉ đạt 5,38 điểm. Và chỉ 18,56% doanh nghiệp được khảo sát có kế hoạch mở rộng sản xuất, kinh doanh trong 2 năm tới, thấp hơn đáng kể mức 31,6% của cả nước.

Điều đó cho thấy bài toán không đơn thuần là giảm thêm một vài ngày xử lý hồ sơ. Doanh nghiệp cần một môi trường mà quy hoạch dễ tiếp cận, quy trình rõ ràng, trách nhiệm từng cơ quan được xác định và một vướng mắc không phải “đi vòng” qua nhiều đầu mối.



“ Tinh thần được tỉnh Lâm Đồng đặt ra là chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo, không để doanh nghiệp phải chờ chính quyền khi khó khăn phát sinh. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã nhiều lần nhấn mạnh sự phát triển của doanh nghiệp chính là thước đo năng lực điều hành của chính quyền, còn mức độ hài lòng của doanh nghiệp phải trở thành tiêu chí đánh giá chất lượng phục vụ của bộ máy.

Đầu tháng 7/2026, UBND tỉnh ban hành kế hoạch nâng cao PCI và phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2026 - 2027, tập trung 12 nhóm giải pháp, trong đó ưu tiên xử lý những điểm nghẽn về tính minh bạch, gia nhập thị trường và tiếp cận đất đai.

Kết quả cải cách hành chính của Lâm Đồng đang ghi nhận nhiều chuyển biến rõ nét. PAR Index năm 2025 của tỉnh đạt 92,22 điểm, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố; SIPAS đạt 84,31%, xếp thứ 12 cả nước, trong khi nội dung chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước đứng thứ 3/34 địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các sở, ngành đã giải quyết trước và đúng hạn 98,19% hồ sơ; cấp xã đạt 98,11%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 90,94%, tỷ lệ khai thác, sử dụng lại dữ liệu số hóa đạt 93,36%.

Biến thời gian hành chính thành lợi thế kinh tế

Với doanh nghiệp, chờ một thủ tục không chỉ là thời gian. Đó có thể là chi phí vốn, tiền lãi, hợp đồng bị chậm, mùa vụ bị bỏ lỡ hoặc cơ hội đầu tư chuyển sang địa phương khác. Bởi vậy, cải cách hành chính xét đến cùng chính là giảm chi phí cho nền kinh tế.



Thủ tục hành chính đang được cải cách theo hướng minh bạch, dễ thực hiện

Ông Nguyễn Hữu Thành, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho rằng, thủ tục cần tiếp tục được cải cách theo hướng minh bạch, dễ thực hiện; đồng thời, chính sách phải quan tâm nhiều hơn tới doanh nghiệp nhỏ và vừa là nhóm tạo nhiều việc làm nhưng còn yếu về vốn, công nghệ và nguồn nhân lực.

Ở một góc độ khác, ông Nghiêm Đình Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh cho biết, thời gian qua, đơn vị đã tăng các hoạt động đối thoại, kết nối vốn, thị trường và rà soát những quy định chồng chéo. Điều doanh nghiệp cần không chỉ là biết có chính sách hỗ trợ mà phải tiếp cận được chính sách và biến hỗ trợ thành kết quả kinh doanh thực tế.



Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên kiểm tra công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân và doanh nghiệp

“ Hồ sơ liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư phải được giải quyết đúng hạn, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp phải trở thành thước đo năng lực của từng cơ quan, đơn vị. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên

Sức ép cải cách càng lớn khi Lâm Đồng đặt mục tiêu tăng trưởng cao. 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 7,97%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 51,2 ngàn tỷ đồng, tăng 12,7%; thu ngân sách khoảng 18.600 tỷ đồng. Công nghiệp - xây dựng tăng 9,2%, dịch vụ tăng 8,65%, cho thấy dư địa để khu vực doanh nghiệp tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng vẫn rất lớn.



Lãnh đạo tỉnh đối thoại với doanh nghiệp thường xuyên qua các chương trình cà phê doanh nhân

Lâm Đồng đang có một không gian phát triển hiếm có với nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, khoáng sản, năng lượng, du lịch, logistics và kinh tế biển. Nhưng để những lợi thế ấy thực sự chuyển hóa thành vốn đầu tư, nhà máy, dự án và việc làm, cần thêm một lợi thế khác là một nền hành chính mà doanh nghiệp có thể dự đoán được thời gian, chi phí và kết quả.

Khi mỗi ngày chờ đợi được rút ngắn, mỗi khâu trung gian không cần thiết được loại bỏ và mỗi vướng mắc được xử lý đến cùng, cải cách hành chính sẽ không còn là câu chuyện của bộ máy công quyền. Đó chính là một phần của năng lực cạnh tranh và là “vốn mồi” quan trọng để Lâm Đồng kích hoạt những nguồn lực lớn hơn cho tăng trưởng.