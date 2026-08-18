Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng gỡ vướng 162 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 74.000 tỷ đồng Tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành tháo gỡ 162/365 dự án ngoài ngân sách gặp khó khăn, vướng mắc, góp phần khơi thông nguồn lực đất đai và vốn đầu tư hơn 74.000 tỷ đồng.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên chủ trì cuộc họp

Sáng 18/8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên chủ trì cuộc họp tổ công tác xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn.

Qua rà soát, toàn tỉnh có 365 dự án cần tập trung xử lý. Đến ngày 17/8, đã có 162 dự án hoàn thành tháo gỡ, đạt 44,38%, với tổng diện tích sử dụng đất hơn 6.100 ha và tổng vốn đầu tư hơn 74.000 tỷ đồng. Kết quả này tăng đáng kể so với giữa tháng 7, khi tỉnh mới hoàn thành xử lý hơn 30% số dự án.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng Lê Ngọc Tiến báo cáo cụ thể về kết quả tháo gỡ các dự án và các dự án còn vướng mắc

Trong số các dự án đã được tháo gỡ, có dự án đã đi vào hoạt động, dự án đang hoàn thiện thủ tục để tái khởi động và nhiều dự án được tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, xây dựng, đất đai. Một số dự án không còn đủ điều kiện hoặc kéo dài, không có khả năng triển khai cũng được xử lý theo hướng thu hồi đất, chấm dứt hoạt động.

Hiện còn 203 dự án với diện tích sử dụng đất hơn 18.400 ha, tổng vốn đầu tư gần 240.000 tỷ đồng đang tiếp tục được xử lý. Trong đó, một số dự án thuộc thẩm quyền Trung ương, số còn lại thuộc thẩm quyền địa phương với nhiều vướng mắc liên quan đến đất đai, quy hoạch, xây dựng, lâm nghiệp và thủ tục đầu tư.

Phó Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng Võ Công Tuấn báo cáo hướng tháo gỡ các dự án năng lượng

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành thống nhất yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý, xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành, hạn chế tình trạng hồ sơ kéo dài hoặc đùn đẩy giữa các đơn vị.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến cho biết sẽ phân loại các vướng mắc để xác định rõ trách nhiệm của từng sở, ngành. Những hồ sơ cần điều chỉnh tiến độ, gia hạn sử dụng đất hoặc thực hiện thủ tục đầu tư sẽ được tham mưu sớm, đồng thời rút ngắn thời gian lấy ý kiến giữa các cơ quan.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Phan Nguyễn Hoàng Tân báo cáo việc tháo gỡ các dự án thuộc thẩm quyền

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân đề nghị các đơn vị tăng cường phối hợp, thống nhất phương pháp xử lý đối với các dự án liên quan đất đai, lâm nghiệp. Những nội dung chưa thống nhất cần kịp thời báo cáo UBND tỉnh để có hướng chỉ đạo, không để tâm lý e ngại làm chậm tiến độ.

Chánh Thanh tra tỉnh Ngô Kiểm nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ xác định nguyên nhân sang tập trung tìm cách xử lý. Với từng dự án phải xác định rõ cơ quan chủ trì, các bước thực hiện và thời hạn hoàn thành. Những trường hợp đơn giản cần tháo gỡ ngay, trường hợp phức tạp phải phối hợp các sở, ngành để thống nhất phương án.

Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Ngô Kiểm báo cáo về việc tháo gỡ các dự án được giao chủ trì giải quyết

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên yêu cầu các sở, ngành thống nhất phương pháp, cách làm, xác định rõ cơ quan chủ trì, thẩm quyền và thời hạn hoàn thành đối với từng dự án. Mỗi nhiệm vụ chỉ giao một cơ quan chủ trì, các đơn vị liên quan phải phối hợp thực hiện.

“ Việc tháo gỡ phải hướng đến kết quả thực chất. Dự án vướng mắc chỉ được xem là xử lý xong khi được đưa vào hoạt động hoặc thực hiện thu hồi, chấm dứt theo quy định. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên

Đồng chí Lê Trọng Yên yêu cầu tiếp tục phân nhóm dự án, ưu tiên những trường hợp có thể giải quyết trước, đồng thời phân định rõ các nhóm công việc về thủ tục đầu tư, đất đai và lâm nghiệp. Các vướng mắc về quy hoạch cũng phải được rà soát đồng bộ để bảo đảm đủ cơ sở triển khai dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên chỉ đạo quyết tâm, quyết liệt tháo gỡ các dự án vướng mắc, khơi thông nguồn lực phát triển

Các cơ quan không được phát sinh thêm thủ tục hành chính. Những nội dung đã trả lời phải được thống nhất, không yêu cầu nhà đầu tư thực hiện lại nếu không cần thiết. Trường hợp chưa đủ điều kiện phải nêu rõ nguyên nhân và hướng xử lý ngay từ đầu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu đánh giá hiệu quả từng dự án, nhất là các trường hợp liên quan đến kết luận thanh tra, đất đai, lâm nghiệp và năng lượng. Tinh thần là tháo gỡ để dự án đủ điều kiện được triển khai, không làm để thu hồi dự án.

Lâm Đồng cũng ưu tiên những dự án có lợi thế, thuận lợi triển khai, nhất là dự án không phải giải phóng mặt bằng. Qua đó, tỉnh quyết tâm khơi thông nguồn lực đất đai, vốn đầu tư, đưa các dự án vào hoạt động thực chất và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số".