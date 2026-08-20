Kinh tế Lâm Đồng gỡ vướng cho dự án du lịch King Palace tại Dinh 1 Sau hơn 2 năm đóng cửa, ngừng đón khách để xử lý các vướng mắc về pháp lý, đất đai và tài chính, dự án King Palace tại Dinh 1 được UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép tiếp tục thuê đất để triển khai các hạng mục còn dang dở.

Tòa nhà Dinh 1, đường Trần Quang Diệu, phường Xuân Hương - Đà Lạt

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định cho phép Công ty CP Hoàn Cầu Đà Lạt tiếp tục thuê đất thực hiện dự án King Palace tại Dinh 1.

Dự án có diện tích hơn 18,1 ha, tại đường Trần Quang Diệu, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Trong đó, có khoảng 16,3 ha đất rừng cảnh quan cùng khu vực Dinh 1, vườn hoa và cây xanh.

Công ty CP Hoàn Cầu Đà Lạt có trách nhiệm triển khai dự án đúng quy định; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về đất đai, thuế, đầu tư, xây dựng, môi trường và tài chính.

Khu vực phía trước Tòa nhà Dinh 1

Trước đó, năm 2014, UBND tỉnh Lâm Đồng cho Công ty Hoàn Cầu thuê Dinh 1 để thực hiện dự án du lịch, nghỉ dưỡng King Palace với thời hạn 50 năm.

Năm 2020, Thanh tra Chính phủ kết luận việc cho thuê Dinh 1 và các biệt thự không thông qua đấu giá là chưa đúng quy định về quản lý tài sản nhà nước.

Năm 2021, Thanh tra Chính phủ sửa đổi kết luận, yêu cầu nếu doanh nghiệp tiếp tục thuê phải xác định lại giá và thực hiện cho thuê tài sản theo quy định, tránh thất thu ngân sách.

Du khách tham quan Dinh 1 trước thời điểm đóng cửa, ngưng đón khách

Sau đó, dự án được thông báo chấm dứt hoạt động để thực hiện thủ tục thu hồi đất. Ngày 26/4/2024, Dinh 1 đóng cửa, ngừng đón khách. Các vướng mắc của King Palace sau đó được đưa vào nhóm 6 dự án thương mại, du lịch - dịch vụ được tỉnh Lâm Đồng ưu tiên tháo gỡ.