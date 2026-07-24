Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng hạn chế xe trên 29 chỗ tại một số khu vực trung tâm Đà Lạt Từ ngày 1/8, tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh tổ chức giao thông tại nhiều tuyến đường ở trung tâm Đà Lạt; trong đó cấm xe trên 29 chỗ lưu thông hoặc dừng, đỗ tại một số khu vực nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông.

Xe trên 29 chỗ ngồi di chuyển trên các tuyến đường trung tâm thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt

Ngày 24/7, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết phương án tổ chức giao thông mới sẽ chính thức áp dụng từ ngày 1/8 trên nhiều tuyến đường thuộc khu vực trung tâm Đà Lạt.

Theo phương án này, xe trên 29 chỗ (trừ xe buýt) không được lưu thông trên đường: Hai Bà Trưng (đoạn gần đường La Sơn Phu Tử); không được đi thẳng hoặc quay đầu tại nút giao Phan Đình Phùng - Tản Đà; không được rẽ phải từ đường Tản Đà vào đường Phan Đình Phùng.

Đối với phương tiện đi từ nút giao Việt Anh, xe trên 29 chỗ không được rẽ trái vào đường Nguyễn Văn Cừ mà phải đi thẳng lên cầu Ba Tháng Hai.

Riêng trên đường Bùi Thị Xuân, xe trên 29 chỗ bị cấm lưu thông trong khung giờ từ 19 - 21h tại đoạn từ sau nút giao Lý Tự Trọng đến khu vực ngã 5 Đại học Đà Lạt. Ngoài hạn chế lưu thông, xe trên 29 chỗ cũng không được dừng, đỗ trên các tuyến: Nguyễn Văn Cừ, Ba Tháng Hai, Phạm Ngũ Lão, Bà Triệu và Nguyễn Chí Thanh.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, việc điều chỉnh nhằm phân luồng giao thông, hạn chế xe du lịch cỡ lớn đi vào khu vực trung tâm, nơi có mặt đường hẹp, mật độ phương tiện cao và thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm, cuối tuần và mùa du lịch.

Phương tiện lưu thông nhộn nhịp tại khu vực trung tâm Đà Lạt những ngày lễ, cuối tuần

Cơ quan này kỳ vọng phương án mới sẽ góp phần giảm xung đột giao thông giữa xe khách cỡ lớn với phương tiện cá nhân và người đi bộ, qua đó nâng cao an toàn và cải thiện khả năng lưu thông trong khu vực trung tâm.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng bổ sung quy định cấm xe tải từ 1,5 tấn lưu thông trong các khung giờ 6h - 8h, 10h - 12h và 16h - 18h hằng ngày trên các tuyến: Ngô Quyền - Hai Bà Trưng, La Sơn Phú Tử - Hai Bà Trưng, Ba Tháng Hai - Trần Phú và Đặng Thùy Trâm - Hoàng Văn Thụ.

Để phương án phát huy hiệu quả, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp vận tải chủ động điều chỉnh lộ trình, phổ biến quy định mới đến tài xế để chấp hành đúng khi các quy định có hiệu lực từ ngày 1/8.