Bảo vệ nền tảng tư tưởng Lâm Đồng hoàn tất chấm sơ bộ cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Chiều 15/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng - cơ quan Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 tổ chức họp Ban Giám khảo để thống nhất sơ bộ kết quả chấm các tác phẩm tham gia cuộc thi.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng họp nhằm thống nhất sơ bộ kết quả chấm điểm các tác phẩm tham gia cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh năm 2026

Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Cuộc thi cấp tỉnh năm nay thu hút sự tham gia của 303 tác phẩm hợp lệ thuộc 5 thể loại gồm: tạp chí, báo (báo in và báo điện tử), phát thanh, truyền hình và video clip. Trong đó, thể loại báo in và điện tử có số lượng tác phẩm nhiều nhất với 115 tác phẩm; thể loại tạp chí với 110 tác phẩm; phát thanh 30 tác phẩm; video clip 28 tác phẩm và truyền hình 20 tác phẩm.

Thành viên Ban Giám khảo trao đổi tại cuộc họp

Kết quả chấm sơ bộ cho thấy, chất lượng các tác phẩm có sự phân hóa, phản ánh tương đối rõ chất lượng và đặc trưng thể hiện của từng nhóm tác giả. Kết quả này là cơ sở để tiếp tục rà soát, lựa chọn các tác phẩm có chất lượng, bảo đảm việc xét giải khách quan, đúng cơ cấu, phù hợp với yêu cầu của cuộc thi.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng trao đổi thông tin về chất lượng các tác phẩm tham gia dự thi

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng tập trung thảo luận một số nội dung còn vướng mắc trong quá trình chấm điểm; trao đổi, thống nhất một số nội dung liên quan đến số lượng, chất lượng các tác phẩm đoạt giải cấp tỉnh, lựa chọn các tác phẩm có chất lượng để dự thi cấp Trung ương.

Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng ghi nhận những nỗ lực của các thành viên trong suốt quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng yêu cầu Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký tiếp tục rà soát kỹ lưỡng kết quả chấm điểm, bảo đảm khách quan, công bằng, đúng quy chế và thể lệ cuộc thi. Tổ Thư ký tiếp thu, hoàn thiện báo cáo tổng hợp, bổ sung đầy đủ các thông tin; đồng thời, chủ động chuẩn bị các điều kiện để công bố kết quả, tổ chức trao giải theo đúng kế hoạch.