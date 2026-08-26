Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng hoàn thành 99,09% Học bạ số Ngành Giáo dục Lâm Đồng hiện đã phát hành thành công 99,09% học bạ lên Cơ sở dữ liệu Học bạ số của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lâm Đồng phát hành thành công 99,09% học bạ lên Cơ sở dữ liệu Học bạ số

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho biết, năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh có 695.161 học sinh thuộc diện triển khai Học bạ số. Trong đó, 688.816 học bạ đã được phát hành thành công lên Cơ sở dữ liệu Học bạ số của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đạt khoảng 99,09%; còn 6.345 học bạ chưa hoàn thành việc nộp.

Đáng chú ý, 100% cơ sở giáo dục thuộc phạm vi triển khai đã hoàn thành ký số dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu ngành, với 1.079/1.079 cơ sở giáo dục.

Kết quả trên thể hiện sự chủ động của các cơ sở giáo dục trong triển khai số hóa hồ sơ học tập, ký số dữ liệu và thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành; đồng thời tạo nền tảng để từng bước chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu giáo dục, phục vụ công tác quản lý và khai thác thông tin học tập của học sinh trên môi trường số.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, số học bạ chưa hoàn thành đồng bộ chủ yếu liên quan đến các trường hợp sai số căn cước công dân, chưa có mã định danh, học sinh khuyết tật, học sinh trùng mã với tỉnh khác, học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt hoặc học sinh người nước ngoài.

Số học bạ chưa hoàn thành đồng bộ chủ yếu liên quan đến các trường hợp sai số căn cước công dân

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn. Việc phân quyền tài khoản quản trị cấp sở trên Cơ sở dữ liệu ngành còn hạn chế; thủ tục hỗ trợ cấp mã định danh cho học sinh người nước ngoài mất nhiều thời gian; một số trường hợp căn cước công dân, mã định danh bị trùng với học sinh ở tỉnh khác nên việc rà soát, điều chỉnh còn kéo dài.

Ngoài ra, hệ thống thống kê Học bạ số ở một số trường hợp cũng chưa phản ánh sát thực tế đối với học sinh bỏ học, chuyển đi, ở lại lớp hoặc học sinh khuyết tật.

Thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, phối hợp xử lý những trường hợp còn vướng về thông tin định danh, từng bước nâng cao chất lượng dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu ngành, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục.