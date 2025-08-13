Chính trị Lâm Đồng hoàn thành Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã trước ngày 30/9 Ngày 12/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về lãnh đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm tặng hoa chúc mừng các vị Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng mới sau sáp nhập (Ảnh: Nguyệt Thu)

Theo đó, thời gian tiến hành Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã từ tháng 8/2025 và hoàn thành trước ngày 30/9/2025; cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 11/2025. Đại hội của các tổ chức chính trị - xã hội tiến hành ngay sau Đại hội MTTQ Việt Nam cùng cấp và hoàn thành trước tháng 12/2025.

Đại hội MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội rất quan trọng. Đại hội được tiến hành ngay sau khi thực hiện chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại hội là dấu mốc đặc biệt khi đã hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quân chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 03/HD-MTTW-BTT, ngày 28/7/2025 tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo Hướng dẫn, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 phải hoàn thành trước ngày 31/10/2025; Đại hội cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 thực hiện 4 nội dung. Đó là: Đánh giá kết quả hoạt động triển khai Nghị quyết của nhiệm kỳ 2024 - 2029 đến thời điểm hiện nay, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, đóng góp xây dựng Văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp, thảo luận, góp ý Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi bổ sung); hiệp thương cử ủy ban, các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới; hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp.

Về số lượng đại biểu dự đại hội cấp xã đối với địa phương không sáp nhập là không quá 120 đại biểu; địa phương sáp nhập 2 - 5 đơn vị cấp xã không quá 200 đại biểu; địa phương sáp nhập trên 6 đơn vị cấp xã không quá 250 đại biểu.

Số lượng đại biểu dự đại hội cấp tỉnh đối với địa phương không sáp nhập là không quá 300 đại biểu; địa phương sáp nhập là tối đa không quá 350 đại biểu.

Căn cứ tình hình cụ thể của từng địa phương có thể tăng thêm số lượng đại biểu nhưng không vượt quá 15% số lượng đã quy định ở trên.

Thời gian tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã không quá 1,5 ngày; Đại hội cấp tỉnh không quá 2 ngày.

Về nhân sự, số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 tối đa là 120 người, Ban Thường trực từ 7-9 người.

Đối với các tỉnh, thành phố có từ 156 đơn vị hành chính cấp xã trở lên có thể tăng thêm ủy viên ủy ban không quá 30%. Trong trường hợp đặc biệt, số lượng ủy viên ủy ban không vượt quá số lượng đơn vị hành chính cấp xã hiện có của địa phương, số lượng cụ thể do Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp xem xét, quyết định. Đối với cấp xã, số lượng ủy viên ủy ban từ 50-70 người; Ban Thường trực từ 5-6 người.