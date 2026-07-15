Quốc phòng - An ninh Lâm Đồng hoàn thành diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ tại Phường 1 Bảo Lộc Sau thời gian tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, sáng 15/7, Ban Chỉ đạo diễn tập DT-26 tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ bế mạc diễn tập tác chiến Phường 1 Bảo Lộc trong khu vực phòng thủ năm 2026.

Các đồng chí: Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại tá Trần Hữu Nhân, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7; Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đại biểu dự lễ bế mạc

Tham dự lễ bế mạc có các đồng chí: Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Đại tá Trần Hữu Nhân, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7; Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; cùng đại diện các cơ quan Quân khu 7, lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự, công an của 123 xã, phường, đặc khu.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lễ bế mạc

Đánh giá kết quả diễn tập, Ban Chỉ đạo nhận định, công tác chuẩn bị được Phường 1 Bảo Lộc triển khai chu đáo, nghiêm túc, bám sát chỉ đạo của cấp trên. Nhiều nội dung nghiên cứu có chiều sâu, vận dụng sát thực tiễn xây dựng khu vực phòng thủ và yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Hệ thống văn kiện được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm chất lượng, phục vụ hiệu quả quá trình vận hành cơ chế và thực hành diễn tập.

Trong quá trình thực hành diễn tập, các nội dung chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và tổ chức chuẩn bị, thực hành tác chiến được tiến hành đúng trình tự, đúng nguyên tắc.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Lâm Đồng đánh giá kết quả đợt diễn tập

Tại Sở Chỉ huy diễn tập, các khung tập hoàn thành 5 nội dung vận hành cơ chế. Các cuộc họp được điều hành khoa học, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, bám sát đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, an ninh và yêu cầu nhiệm vụ tác chiến trong khu vực phòng thủ.

Các thành viên tham gia đã nghiên cứu kỹ tình hình, đánh giá đúng thực trạng, đề xuất nhiều giải pháp có cơ sở khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lễ bế mạc

Phát biểu bế mạc diễn tập, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Lâm Đồng khẳng định, cuộc diễn tập tác chiến Phường 1 Bảo Lộc trong khu vực phòng thủ năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra và thành công tốt đẹp.

Đồng chí Phạm Thị Phúc biểu dương Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang Phường 1 Bảo Lộc cùng các sở, ban, ngành, địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tặng quà các lực lượng tham gia diễn tập

Đồng chí Phạm Thị Phúc nhấn mạnh, diễn tập khu vực phòng thủ là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; là dịp kiểm tra năng lực lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, khả năng tham mưu của lực lượng quân sự, công an và sự phối hợp của cả hệ thống chính trị trong xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh và tổ chức tác chiến phòng thủ.

Đồng thời, đây cũng là cơ sở để đánh giá thực chất chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ ở cơ sở trong điều kiện mới, nhất là sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, trong quá trình diễn tập cấp ủy, chính quyền các cấp đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; các tình huống diễn tập được xây dựng sát đặc điểm địa bàn; quá trình xử lí tình huống được triển khai chủ động, đúng trình tự, bảo đảm hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng quân sự, công an và các lực lượng liên quan.

“ Thông qua diễn tập, đội ngũ cán bộ chủ chốt tiếp tục được rèn luyện về phương pháp lãnh đạo, điều hành, kỹ năng xử trí tình huống và khả năng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Để phát huy kết quả đạt được, đồng chí Phạm Thị Phúc đề nghị Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh khẩn trương tổ chức rút kinh nghiệm toàn diện, khách quan; đánh giá đúng kết quả, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để kịp thời khắc phục.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, quy trình, nội dung, phương pháp tổ chức diễn tập; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ các địa phương trong công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập.

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc

Đối với Phường 1 Bảo Lộc, đồng chí Phạm Thị Phúc yêu cầu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ tổng kết, rút kinh nghiệm và chia sẻ những cách làm hiệu quả với các địa phương khác.

Đối với các xã, phường tổ chức diễn tập trong năm 2026 cần nghiên cứu kỹ kết quả diễn tập điểm, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương; chủ động rà soát, bổ sung hệ thống văn kiện, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và các điều kiện bảo đảm, nâng cao chất lượng vận hành cơ chế, khả năng phối hợp giữa các lực lượng.

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc

Đồng chí Phạm Thị Phúc tin tưởng, từ kết quả của cuộc diễn tập điểm tại Phường 1 Bảo Lộc, các địa phương trong toàn tỉnh sẽ tổ chức thành công diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2026. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh.