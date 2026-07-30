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    Kinh tế

    Lâm Đồng hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2026 vượt tiến độ

    Diễm Thương 30/07/2026 12:16

    Sáng 30/7, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết, công bố kết quả sơ bộ và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Hội nghị do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp chủ trì.

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    Hội nghị được kết nối trực tuyến với các địa phương trong tỉnh
    Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được triển khai trong điều kiện địa bàn rộng, số lượng và loại hình đơn vị điều tra đa dạng, khối lượng công việc lớn, trong khi thời gian thực hiện được rút ngắn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo Trung ương, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cùng sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và địa phương, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch điều chỉnh.
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    Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp và lãnh đạo Thống kê tỉnh dự hội nghị

    Toàn tỉnh đã hoàn thành thu thập thông tin đối với 172.957 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể; 218 tổ hợp tác; 1.936 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; 25.124 phiếu doanh nghiệp; 127 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và 32 hội, hiệp hội.

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    Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt phát biểu tham luận tại hội nghị

    Nhờ đổi mới phương thức tổ chức và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiến độ cuộc tổng điều tra được rút ngắn đáng kể. Giai đoạn 1 hoàn thành sớm 20 ngày; thời gian thu thập thông tin giai đoạn 2 giảm từ 6 tháng xuống còn 2 tháng.

    Báo cáo kết quả sơ bộ được công bố sớm hơn 7 tháng và kết quả chính thức dự kiến công bố sớm hơn 9 tháng so với kế hoạch ban đầu.

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    Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ đạo các cấp, cơ quan thống kê, chính quyền địa phương, điều tra viên, giám sát viên và các đơn vị cung cấp thông tin.

    Đồng chí Võ Ngọc Hiệp yêu cầu Thống kê tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương kiểm tra, đối chiếu và hoàn thiện cơ sở dữ liệu, bảo đảm số liệu đầy đủ, chính xác, thống nhất, khách quan và đúng phương pháp thống kê.

    Các đơn vị chủ động nghiên cứu, khai thác kết quả tổng điều tra; tổ chức phân tích chuyên sâu về khu vực doanh nghiệp, kinh tế tập thể, cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể. Dữ liệu tổng điều tra phải được chuyển hóa thành thông tin có giá trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quy hoạch và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

    Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

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    Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Bộ Tài chính cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

    Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối và khai thác dữ liệu hành chính; tăng cường chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan Thống kê với Thuế, Kho bạc, Hải quan, cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan quản lý chuyên ngành. Qua đó, giảm trùng lặp trong thu thập thông tin, nâng cao chất lượng số liệu.

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    Trưởng Thống kê tỉnh Phạm Quốc Hùng trao Giấy khen cho các xã, phường

    Dịp này, 2 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2026 đã được biểu dương và nhận Bằng khen của Bộ Tài chính. Thông kê tỉnh cũng tặng Giấy khen cho 20 tập thể, 212 cá nhân trên toàn tỉnh.

    Diễm Thương Diễm Thương

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      Kinh tế
      Lâm Đồng hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2026 vượt tiến độ
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