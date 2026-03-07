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    Lâm Đồng học tập, quán triệt nghị quyết của MTTQ và Công đoàn

    Chính Thành 03/07/2026 11:10

    Sáng 3/7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

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    Các đại biểu tham dự trực tuyến tại điểm cầu Lâm Đồng sáng nay

    Tại điểm cầu Lâm Đồng, khoảng 60 cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia hội nghị.

    Trong chương trình, các đại biểu được phổ biến những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI; các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; đồng thời nghiên cứu những định hướng quan trọng được nêu trong bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

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    Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc

    Hội nghị cũng dành thời gian quán triệt chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của MTTQ Việt Nam, làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới đối với tổ chức công đoàn các cấp.

    Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn. Trên cơ sở các nghị quyết đã được quán triệt, các cấp công đoàn sẽ tiếp tục cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn.

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    Hội nghị được kết nối trực tuyến với 2.000 điểm cầu trên cả nước

    Việc triển khai đồng bộ các nghị quyết cũng hướng đến mục tiêu phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ trong giai đoạn mới của tỉnh Lâm Đồng.

    Chính Thành Chính Thành

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            Lâm Đồng học tập, quán triệt nghị quyết của MTTQ và Công đoàn
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