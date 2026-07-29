Kinh tế Lâm Đồng hội tụ động lực, tạo bệ phóng cho tăng trưởng "2 con số" Sự khởi sắc đồng bộ của các ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ, cùng làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào các dự án mới đang tạo nên một diện mạo đầy sinh khí cho kinh tế Lâm Đồng, trở thành bệ phóng vững chắc, mở ra kỳ vọng lớn cho mục tiêu tăng trưởng "2 con số".

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham quan xưởng đúc nhôm

Những động lực mới

Tại Khu công nghiệp Nhân Cơ, xã Nhân Cơ (Lâm Đồng), Nhà máy Điện nhôm Đắk Nông - dự án mới đi vào hoạt động từ cuối tháng 7/2026 đang từng bước vận hành ổn định.

Trên các dây chuyền hiện đại, những công đoạn sản xuất, vận chuyển được tăng tốc. Những chiếc container đầy ắp nhôm thỏi phục vụ nhu cầu sản xuất các ngành công nghiệp trong nước từng nhịp lăn bánh.

Theo nhận định, sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam xuất hiện tại Lâm Đồng sẽ mở ra cơ hội hình thành chuỗi giá trị công nghiệp mới, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GRDP của địa phương.

Dây chuyền sản xuất nhôm tại Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông

Đánh giá về tầm quan trọng dự án, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh, với công suất khoảng 450.000 tấn nhôm kim loại mỗi năm, dự án dự kiến tạo giá trị sản xuất hằng năm khoảng 1,35 - 1,4 tỷ USD, tương đương khoảng 35.000 - 36.000 tỷ đồng.

Cùng với việc sử dụng trên 1.000 lao động trực tiếp có trình độ chuyên môn, kỹ thuật và quản lý, dự án có thể tạo thêm từ 3.500 - 4.000 việc làm trong các lĩnh vực như: cung ứng nguyên liệu, năng lượng, vận tải, logistics, sửa chữa cơ khí, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật và thương mại.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

“ Dự án vận hành, Lâm Đồng nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung sẽ có cơ hội thu hút nhiều ngành công nghiệp phụ trợ, thúc đẩy tăng trưởng cao. Trong giai đoạn phát triển mới, khi đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, việc chủ động nguồn cung nhôm kim loại trong nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Dự án sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, hạn chế rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng trước những biến động từ bên ngoài. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

Cùng với dự án điện phân nhôm, trước đó không lâu, Lâm Đồng đánh dấu sự có mặt của nhiều doanh nghiệp lĩnh vực chế biến, chế tạo tại khu vực phía Đông Lâm Đồng. Tháng 5/2026, dự án Nhà máy công nghiệp Neotek Việt Nam, với công suất 12 triệu sản phẩm đĩa phanh ô tô/năm đi vào hoạt động.

Tiếp đến là dự án Sản xuất văn phòng phẩm Shiny Circle Việt Nam, với tổng công suất 18.000 tấn sản phẩm/năm cũng đã góp mặt. Cùng thời điểm, Nhà máy giày Nam Hà Việt Nam vừa lắp đặt thêm 3 dây chuyền sản xuất. Đến nay, tổng công suất tại nhà máy đã tăng lên 9 dây chuyền, với công suất sản xuất giày dép các loại đạt khoảng 6,8 triệu đôi/năm.

Nhiều doanh nghiệp chế biến, chế tạo đi vào hoạt động tại khu vực phía Đông Lâm Đồng mở ra kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế cho địa phương (Ảnh: Quốc Tín)

Những động lực mới này cộng hưởng với sự phục hồi của các ngành sản xuất chủ lực đã và đang đưa chỉ số sản xuất công nghiệp của Lâm Đồng tăng cao. Quan trọng hơn, những chuyển động ấy còn cho thấy bức tranh kinh tế Lâm Đồng đang xuất hiện nhiều gam màu sáng.

Không chỉ tập trung khai thác những động lực hiện hữu, Lâm Đồng đang chủ động chuẩn bị các nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Trên các công trình, dự án trọng điểm, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Tất cả đang quyết tâm sớm đưa các dự án vào khai thác, tạo thêm dư địa thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp.

Ông Phan Dương Cường, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh cho biết, việc chuẩn bị tốt các điều kiện về hạ tầng, quỹ đất và môi trường đầu tư sẽ giúp Lâm Đồng nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút các dòng vốn mới. Đây là nền tảng quan trọng để tạo ra những động lực tăng trưởng bền vững, không chỉ cho năm 2026 mà còn cho cả giai đoạn tiếp theo.

Hạ tầng các khu công nghiệp tại Lâm Đồng đang được đầu tư, hoàn thiện, mở ra cơ hội thu hút nhiều doanh nghiệp vào hoạt động trong thời gian tới

Trưởng Thống kê tỉnh Phạm Quốc Hùng nhìn nhận, trong quý II/2026, các động lực tăng trưởng của tỉnh tiếp tục được nối dài. So với cùng kỳ năm 2025, năm nay, Lâm Đồng xuất hiện thêm nhiều yếu tố mới có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

"Với tình hình thuận lợi như hiện tại, dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2026, chỉ số GRDP của Lâm Đồng tiếp tục bứt phá, ít nhất sẽ vượt mốc 9,22% trong quý II vừa qua", ông Hùng khẳng định.

Kỳ vọng lớn

Song hành với đà tăng trưởng của khu vực sản xuất công nghiệp, thị trường tiêu dùng tại Lâm Đồng cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực. Tại các siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, các khu du lịch biển... lượng khách và hoạt động giao dịch đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trong 7 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt trên 100.000 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt khoảng trên 20.000 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm 2025.

Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận sự tăng trưởng cao (Ảnh: Diễm Thương)

Những con số này cho thấy sức mua trong dân cư đang phục hồi và hiệu quả từ các chương trình kích cầu thương mại, du lịch được triển khai trên địa bàn. Ngoài ra, khi tiêu dùng tăng trưởng, doanh nghiệp có thêm điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo nên vòng quay tích cực cho nền kinh tế.

Minh chứng cho triển vọng phát triển của Lâm Đồng còn được thể hiện qua dòng vốn đầu tư liên tục "chảy" vào địa bàn. Liên tiếp trong những tháng đầu năm, nhiều dự án quy mô lớn được chấp thuận chủ trương và tiếp tục đề xuất đầu tư tại địa phương. Chỉ tính trong 7 tháng đầu năm, Lâm Đồng thu hút hơn 60 dự án đầu tư, với tổng vốn trên 200.000 tỷ đồng, tập trung ở lĩnh vực công nghiệp và năng lượng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng tại buổi làm việc với Tập đoàn Thái Bình Dương về đề xuất phát triển các dự án của doanh nghiệp tại địa bàn

Đằng sau những con số đầu tư hàng trăm ngàn tỷ đồng là tín hiệu về niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường kinh doanh của Lâm Đồng. Đây cũng là những "hạt giống tăng trưởng" cho giai đoạn tiếp theo khi các dự án đi vào hoạt động, tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách và mở rộng không gian phát triển.

Song hành với đó, lĩnh vực đầu tư công tiếp tục được xem là một trong những lực kéo quan trọng của tăng trưởng. Đến hết tháng 7/2026, giải ngân vốn đầu tư công tại Lâm Đồng đang có chuyển biến tốt và tiếp tục quyết tăng tốc.

Nhiều công trình, dự án đầu tư công được triển khai tại Lâm Đồng tạo động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội (Ảnh: Lê Phước)

Các ban quản lý dự án, địa phương đang tăng cường bám sát hiện trường, chủ động phối hợp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Các khó khăn về bồi thường, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư từng bước được tháo gỡ. Lâm Đồng thường xuyên đôn đốc các nhà thầu tập trung huy động tối đa nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, bảo đảm chất lượng.

Có thể nói, trong bối cảnh kinh tế còn tiềm ẩn nhiều yếu tố tác động, những tín hiệu tích cực từ nhiều lĩnh vực chủ lực cho thấy nền kinh tế Lâm Đồng đang duy trì được đà phục hồi và tăng trưởng. Đó chính là cơ sở để Lâm Đồng thêm tự tin hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026.