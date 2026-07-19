Thể thao 360 Lâm Đồng: Hơn 1.000 người tham gia chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao Sáng 19/7, tại phường Phan Thiết (Lâm Đồng), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao năm 2026. Hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh đã tham gia.

Ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao không chỉ là hoạt động nhằm nâng cao sức khỏe mà còn góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh; củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, cổ vũ người dân thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ về việc rèn luyện thân thể. Đây cũng là dịp khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” trong mọi tầng lớp Nhân dân.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng kêu gọi mỗi người dân lựa chọn cho mình hình thức vận động phù hợp, duy trì thói quen tập luyện ít nhất một môn thể thao hằng ngày. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục xây dựng, duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao sâu rộng, bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đại diện Ủy ban Olympic Việt Nam và Công ty Herbalife Việt Nam tặng Kỷ niệm chương và hoa cho đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu và người dân đã tham gia nhiều hoạt động thể dục thể thao sôi nổi như chạy bộ, nhảy đồng hành, kéo co, nhảy dây… Qua đó, tạo không khí hào hứng, gắn kết và lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Các hoạt động tập thể dục tại chương trình

Được biết, những năm qua, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng không ngừng phát triển, nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành cùng sự hưởng ứng tích cực của người dân.

Các đại biểu tham dự chạy hưởng ứng tại chương trình

Nhiều loại hình thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống tinh thần và xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, khỏe mạnh.