Y tế - Sức khỏe Lâm Đồng: Hơn 60% dân số đã được quản lý sức khỏe, hướng tới bao phủ toàn diện Theo Sở Y tế Lâm Đồng, tính đến ngày 25/7, chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí đã ghi nhận dữ liệu khám, chữa bệnh của khoảng 2,35 triệu người, chiếm 60,3% dân số toàn tỉnh. Đây là kết quả từ chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí được triển khai từ đầu năm.

Lấy máu xét nghiệm, khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi tại Bệnh viện II Lâm Đồng

Cụ thể, thực hiện Kế hoạch số 6446/KH-UBND của tỉnh, ngành Y tế đã tổ chức khám sức khỏe cho 747.534 người. Trong đó, nhóm trẻ em dưới 6 tuổi có 188.429 trẻ được khám, đạt tỷ lệ 62,3%; nhóm từ 6 - 18 tuổi có 476.918 em, đạt tỷ lệ 69,5%. Cùng với đó, các cơ sở y tế trên địa bàn đã tạo lập hơn 1,39 triệu Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, đạt 36% dân số.

Khám sức khỏe cho học sinh

Để đạt được kết quả trên, ngành y tế đã huy động tối đa lực lượng từ 34 đơn vị y tế trực thuộc, thành lập các tổ khám lưu động tại trường học và tổ chức khám ngoài giờ, ngày nghỉ. Chiến dịch y tế quy mô lớn này hướng tới mục tiêu 100% người dân Lâm Đồng được khám sức khỏe miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026.

Đo huyết áp trong chương trình khám sức khỏe miễn phí

Tuy nhiên, sở cũng chỉ ra một số vướng mắc. Tỷ lệ người dân trên 18 tuổi tham gia khám đạt rất thấp (chỉ khoảng 3%). Từ ngày 1/7/2026, khi công tác tổ chức khám sức khỏe được phân cấp về cho UBND cấp xã, phường thực hiện theo Nghị định số 165/2026/NĐ-CP, nhiều địa phương còn lúng túng trong việc rà soát đối tượng, lập dự toán kinh phí, cũng như thiếu hụt nhân lực chuyên môn và thiết bị y tế.

Khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi

Sở Y tế kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các xã, phường khẩn trương hoàn thành kế hoạch để triển khai khám đồng loạt từ đầu tháng 8/2026. Đồng thời, ngành giáo dục sẽ phối hợp kiểm tra sức khỏe học sinh ngay đầu năm học mới, các doanh nghiệp đẩy nhanh khám định kỳ cho người lao động, quyết tâm hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe miễn phí toàn dân trong năm 2026.