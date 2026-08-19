Thời sự Lâm Đồng họp thẩm định phương án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu rà soát toàn diện phương án, bảo đảm phù hợp quy hoạch, hiện trạng quản lý đất đai, tổ chức bộ máy và các điều kiện thực tế trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên chủ trì cuộc họp thẩm định phương án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu

Sáng 19/8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên chủ trì cuộc họp thẩm định phương án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu.

Theo phương án, Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu được nghiên cứu thành lập tại xã Hàm Thuận Nam và xã Tân Thành, với diện tích 8.408 ha. Trong đó, rừng tự nhiên hơn 7.342 ha. Khu dự trữ gồm 3 phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phục hồi sinh thái và dịch vụ - hành chính. Vùng đệm rộng khoảng 9.290 ha.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu báo cáo về phương án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu

Phương án nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời xác lập rõ ranh giới, diện tích, phân khu chức năng và tổ chức quản lý khu rừng đặc dụng. Khu vực được định hướng bảo tồn hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học, các loài nguy cấp, quý, hiếm và phục hồi những diện tích rừng suy thoái.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên yêu cầu làm rõ sự phù hợp của phương án với Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch quốc gia đã được phê duyệt. Việc rà soát phải gắn với hiện trạng quản lý, sử dụng đất, hoạt động dân sinh, hành lang an toàn đường bộ và quy hoạch chung cấp xã.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên yêu cầu làm rõ các nội dung liên quan đến quy hoạch, hiện trạng trong phương án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn của phương án, nhất là các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái rừng đặc dụng. Cùng với đó là định hướng xây dựng, cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu khoa học phục vụ quản lý.

Các nội dung liên quan đến khu dịch vụ, quy chế quản lý rừng đặc dụng và tác động đến đời sống người dân cần được rà soát, đánh giá đầy đủ, bảo đảm phương án vừa đúng quy định vừa phù hợp thực tế.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Lê Thanh Sơn làm rõ một số nội dung trong phương án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu hoàn thiện phương án tổ chức bộ máy, nhân lực và nguồn lực thực hiện. Trong đó, cơ cấu tổ chức phải phù hợp quy định về đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu biên chế được giao và chủ trương quản lý biên chế của tỉnh.

Nhu cầu kinh phí và cơ cấu nguồn lực cũng phải được rà soát, bảo đảm phù hợp quy định về ngân sách nhà nước, đầu tư công và các cơ chế, chính sách hiện hành.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Võ Thành Huy góp ý về phương án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu

Theo phương án, công tác bảo vệ rừng sẽ gắn với phục hồi rừng suy thoái, tăng cường tuần tra, phòng cháy, chữa cháy rừng và huy động cộng đồng tham gia bảo vệ rừng. Khu vực cũng được định hướng phát triển nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và du lịch sinh thái theo quy định.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lâm Đồng Nguyễn Đức Vũ trao đổi về phương án tổ chức bộ máy, nhân lực và nguồn lực

Các chính sách hỗ trợ sinh kế vùng đệm được lồng ghép nhằm giảm áp lực lên tài nguyên rừng và tăng sự tham gia của người dân trong bảo tồn. Giai đoạn 2026 - 2030, phương án dự kiến cần hơn 75,86 tỷ đồng từ ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp, phương án sẽ tiếp tục được hoàn thiện về pháp lý, đất đai, ranh giới, phân khu chức năng, vùng đệm và các giải pháp tổ chức thực hiện trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.