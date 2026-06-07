Kinh tế Lâm Đồng họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc dự án Rừng dầu Hồng Liêm Chiều 6/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại dự án Rừng dầu Hồng Liêm, do Công ty Cổ phần Rạng Đông làm chủ đầu tư.

Quang cảnh buổi làm việc

Dự án Rừng dầu Hồng Liêm được triển khai từ năm 2008, có tổng diện tích 3.241,9 ha, thuộc địa bàn các xã Hồng Sơn và Hòa Thắng (Lâm Đồng). Với tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng, dự án định hướng trở thành safari đa dạng và lớn nhất Việt Nam.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, qua rà soát, đánh giá toàn diện dự án, các cơ quan chuyên môn xác định những vi phạm, sai phạm tại dự án có nguyên nhân từ cả chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu báo cáo đánh giá toàn diện dự án

Theo đó, Công ty Cổ phần Rạng Đông đã tác động xây dựng trên tổng diện tích hơn 6,32 ha, gồm: đất trồng cây lâu năm và đất lâm nghiệp là đất trống, không có cây rừng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai và đã được UBND tỉnh Bình Thuận trước đây ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính.



Đại diện Sở Tài chính nêu ý kiến

Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận định, việc tác động xây dựng tại dự án diễn ra trên đất chưa có rừng nên không gây thiệt hại tài nguyên rừng. Đến thời điểm rà soát, dự án không phát sinh sai phạm mới.

Trên cơ sở đó, sở đề nghị cần có giải pháp xử lý phù hợp thực tiễn, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; đồng thời phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, tài nguyên và nguồn lực đầu tư.



Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng nêu ý kiến

Về năng lực tiếp tục thực hiện dự án, Tổ công tác số 2 đánh giá doanh nghiệp đủ điều kiện tài chính, năng lực để tiếp tục thực hiện dự án theo mục tiêu quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh, trồng và phát triển thực vật rừng dầu, một số loài động vật quý, hiếm và thông thường.

Đối với các nội dung quy hoạch, dự án được đánh giá phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, quy hoạch xây dựng và định hướng trong quy hoạch tỉnh.

Đại diện Thanh tra tỉnh Lâm Đồng nêu ý kiên tại buổi làm việc

Tuy nhiên, Sở Tài chính đề nghị tiếp tục rà soát, bổ sung một số nội dung, trong đó có sự phù hợp của dự án với quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư bổ sung báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phương án khắc phục, giám sát kết quả khắc phục hậu quả vi phạm.

Đại diện chủ đầu tư thống nhất với các hướng tháo gỡ của UBND tỉnh Lâm Đồng

Tại buổi làm việc, đại diện chủ đầu tư cũng nêu ý kiến thống nhất với các hướng tháo gỡ của UBND tỉnh Lâm Đồng. Đến nay, Công ty Cổ phần Rạng Đông đã nộp tổng số tiền phạt vào ngân sách nhà nước hơn 3 tỷ đồng. Chủ đầu tư cũng cam kết dừng việc tác động xây dựng các công trình khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; không đưa dự án vào hoạt động du lịch sinh thái, kinh doanh nếu chưa hoàn thiện đầy đủ thủ tục theo quy định.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát kỹ từng nội dung còn vướng, bảo đảm việc tham mưu xử lý dự án phải đúng quy định pháp luật, đúng thẩm quyền và không để hồ sơ kéo dài do thiếu thống nhất giữa các cơ quan.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 Nguyễn Hồng Hải chỉ đạo tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, bổ sung, hoàn thiện báo cáo trên cơ sở các nội dung đã thống nhất tại cuộc họp và gửi Sở Tài chính ngay trong tháng 7.

Đối với nhà đầu tư, căn cứ văn bản của Sở Tài chính về báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư, khẩn trương hoàn thành việc rà soát, bổ sung hồ sơ trong thời gian sớm nhất.

Sở Tài chính chủ trì tổng hợp, hoàn thiện và dự thảo văn bản trình UBND tỉnh xem xét. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh sẽ báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh để trình Tổ Chỉ đạo 751 của tỉnh. Sau khi có ý kiến chỉ đạo, các đơn vị liên quan căn cứ quy định hiện hành tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.