Kinh tế Lâm Đồng hướng đến nền nông nghiệp số tạo động lực tăng trưởng mới Hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP "2 con số", Lâm Đồng đang lấy kinh tế số làm động lực tăng trưởng mới. Chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực từng bước tạo giá trị gia tăng, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở đường xây dựng địa phương trở thành vùng động lực số của Tây Nguyên.

Lưu giữ nguồn gen giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật trong phòng sáng tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh (Ảnh tư liệu)

Nông nghiệp số tạo động lực tăng trưởng

Những năm gần đây, Lâm Đồng chuyển mạnh từ ứng dụng công nghệ thông tin sang phát triển kinh tế số, đưa công nghệ trở thành yếu tố tạo giá trị gia tăng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

Năm 2025, tỷ trọng kinh tế số của tỉnh đạt 7,45% GRDP, phản ánh xu hướng chuyển dịch tích cực của cơ cấu kinh tế theo hướng số hóa. Dù còn khiêm tốn so với tiềm năng, con số này cho thấy dư địa phát triển rất lớn khi địa phương sở hữu nhiều lợi thế về nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và công nghiệp chế biến.

Trong đó, nông nghiệp số là lĩnh vực phát triển rõ nét nhất. Các sản phẩm chủ lực như: cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, thủy sản... đang từng bước ứng dụng internet vạn vật (IoT), hệ thống giám sát sản xuất, truy xuất nguồn gốc điện tử và thương mại điện tử.

Việc số hóa quy trình sản xuất giúp nâng cao năng suất, minh bạch thông tin sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu và nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản. Không chỉ tạo lợi thế cạnh tranh cho các mặt hàng chủ lực, nông nghiệp số còn từng bước hình thành chuỗi giá trị thông minh, kết nối từ sản xuất đến tiêu thụ trên nền tảng số.

Lâm Đồng xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng mới (Ảnh tư liệu)

Song hành với nông nghiệp số là quá trình chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp.

Năm 2025, Lâm Đồng được Trung ương bổ sung 2,67 tỷ đồng để triển khai chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trên cơ sở đó, Sở Khoa học và Công nghệ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, đặc biệt là giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm và tư vấn xác lập, quản lý tài sản sở hữu trí tuệ.

Đến nay, 25 doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được hỗ trợ ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao năng lực quản trị, tăng tính minh bạch của sản phẩm, cải thiện hiệu quả sản xuất - kinh doanh và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Những kết quả bước đầu cho thấy chuyển đổi số đang trở thành công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp thích ứng nhanh với môi trường kinh doanh mới, mở rộng thị trường và phát triển bền vững.

Hướng tới vùng động lực số Tây Nguyên

Không chỉ tập trung vào sản xuất, Lâm Đồng đang từng bước mở rộng chuyển đổi số sang các lĩnh vực dịch vụ, quản trị và đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng cho một hệ sinh thái kinh tế số đồng bộ.

Chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp Lâm Đồng

Đối với du lịch, địa phương định hướng phát triển du lịch số thông qua các nền tảng quảng bá điểm đến, sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái; đồng thời nâng cao trải nghiệm của du khách bằng các ứng dụng số.

Trong lĩnh vực tài chính và quản lý thuế, chuyển đổi số cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Hiện 75% hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng ứng dụng Etax Mobile, 77,1% hộ kinh doanh thực hiện nộp thuế điện tử. Việc mở rộng các dịch vụ số đang góp phần giảm chi phí, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý nhà nước.

Để tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng về phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2035; xây dựng định hướng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ giai đoạn 2026 - 2030.

Nông sản Lâm Đồng được livestream bán trên các sàn thương mại điện tử

Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ đề án Thành lập Khu công nghệ cao Bình Thuận, kỳ vọng hình thành một cực đổi mới sáng tạo, thu hút doanh nghiệp công nghệ cao và phát triển các ngành kinh tế có giá trị gia tăng lớn trong không gian phát triển mới của tỉnh.

Cùng với đó, chương trình hành động số 1285/CTr-UBND triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 420/QĐ-UBND về kịch bản tăng trưởng "2 con số" năm 2026 đều xác định phát triển kinh tế số là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.

Trong bối cảnh cạnh tranh phát triển ngày càng dựa trên công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo, kinh tế số đang trở thành "không gian tăng trưởng" mới của Lâm Đồng. Từ những vùng sản xuất nông nghiệp thông minh, doanh nghiệp số, du lịch số đến định hướng hình thành khu công nghệ cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, địa phương đang từng bước chuyển hóa lợi thế về nông nghiệp, du lịch và công nghiệp thành lợi thế cạnh tranh trong nền kinh tế số.

Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Lâm Đồng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP "2 con số", đồng thời từng bước khẳng định vai trò là vùng động lực số của Tây Nguyên, kết nối phát triển giữa Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ, góp phần tạo cực tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.