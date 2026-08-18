Pháp luật Lâm Đồng hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong kỷ nguyên số Sở Tư pháp Lâm Đồng vừa đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và Nhân dân tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số”.

Cuộc thi “Tìm hiểu về Hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số” diễn từ ngày 20/8 - 3/10/2026, theo hình thức trực tuyến

Theo kế hoạch, cuộc thi dành cho công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong nước và nước ngoài. Người dự thi tham gia trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia và các cổng thông tin điện tử được Ban Tổ chức đặt đường dẫn.

Cuộc thi diễn ra trong 6 tuần, từ ngày 20/8 - 3/10/2026, theo hình thức trực tuyến. Mỗi lượt thi gồm: 19 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu dự đoán số người tham gia, thời gian tối đa 20 phút. Thí sinh được tham gia nhiều lượt, lấy kết quả cao nhất để xếp hạng.

Nội dung tập trung vào Hiến pháp năm 2013, những quy định pháp luật mới liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và các vấn đề pháp lý trong kỷ nguyên số như: định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin, phòng, chống lừa đảo trên mạng, giao dịch điện tử, trí tuệ nhân tạo và tài sản số.

Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường truyền thông về cuộc thi trên các phương tiện thông tin, cổng thông tin điện tử; đồng thời lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, sinh hoạt pháp luật tại cơ sở và nhà trường.

Ban Tổ chức sẽ trao giải hằng tuần và giải chung cuộc, gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba, 10 giải Khuyến khích, 5 giải phụ và 5 giải tập thể. Lễ tổng kết, trao giải dự kiến tổ chức vào tuần đầu tháng 11/2026.

Cuộc thi được tổ chức theo Kế hoạch số 5652/KH-BTP ngày 24/7/2026 của Bộ Tư pháp và Công văn số 12309/UBND-NC ngày 28/7/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Sở Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị triển khai cuộc thi trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia (https://phapluat.gov.vn) và đặt đường dẫn tham dự cuộc thi trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (moj.gov.vn); Cổng Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia (https://pbgdpl.gov.vn); Cổng thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng (https://pbpl.lamdong.gov.vn/) và Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng (https://stp.lamdong.gov.vn/).