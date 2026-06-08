Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng huy động tổng lực ứng phó cháy, sự cố quy mô lớn UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch số 12723/KH-UBND về huy động lực lượng, phương tiện và tài sản của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân tham gia xử lý các vụ cháy, tai nạn, sự cố có quy mô lớn, diễn biến phức tạp, nhằm nâng cao năng lực ứng phó và giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp các đơn vị triển khai phương án xử lý tình huống cháy lớn tại cơ sở sản xuất

Theo kế hoạch, việc huy động được thực hiện khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn hoặc sự cố vượt quá khả năng xử lý của lực lượng Công an địa phương. Khi đó, tỉnh sẽ huy động lực lượng, phương tiện và tài sản của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn, gồm: xe cứu thương, xe chữa cháy, xe cứu nạn, xe chở nước, xe cẩu, xe xúc, xuồng máy, tàu, thuyền cùng các phương tiện cần thiết khác để phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Kế hoạch cũng quy định rõ thẩm quyền huy động thuộc Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Trưởng Công an cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã và người đứng đầu cơ quan, tổ chức theo phạm vi quản lý.

Việc huy động phải bảo đảm đúng quy định pháp luật; phương tiện, tài sản được hoàn trả hoặc bồi thường nếu bị hư hỏng, thiệt hại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Công an tỉnh được giao làm cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; rà soát lực lượng, phương tiện; xây dựng phương án ứng phó; tổ chức diễn tập và đề xuất đầu tư trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ngành và địa phương được giao nhiệm vụ theo chức năng. Trong đó, ngành y tế bảo đảm nhân lực, thuốc, trang thiết bị phục vụ cấp cứu; ngành xây dựng chuẩn bị phương tiện xử lý sự cố, cứu người mắc kẹt; ngành nông nghiệp phối hợp chữa cháy rừng; ngành tài chính tham mưu bố trí kinh phí; ngành giáo dục tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy trong trường học.

Các doanh nghiệp cấp nước, điện lực và UBND các xã, phường, đặc khu cũng phải chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng phối hợp khi có lệnh huy động.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai nghiêm túc kế hoạch; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện. Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Công an theo quy định.