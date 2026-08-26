Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng hủy kết quả trúng tuyển bổ sung của 38 học sinh lớp 10 Chiều 25/8, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lâm Đồng Trần Đức Lợi ký quyết định hủy kết quả trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết năm học 2026 - 2027 đối với 38 học sinh.

Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết



Sở GD&ĐT giao Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết thông báo việc hủy kết quả trúng tuyển bổ sung của 38 học sinh đến học sinh và cha mẹ học sinh. Đồng thời, những học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 2 tại các trường THPT khác được yêu cầu nhập học theo quy định của trường đã trúng tuyển và không tham gia xét tuyển bổ sung tại Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết.

Quyết định được Sở GD&ĐT ban hành trên cơ sở đề nghị của Trường THPT Phan Thiết. Trước đó, nhà trường đã tổ chức xét tuyển bổ sung 38 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết nhưng không trúng tuyển.

Tuy nhiên, Hội đồng tuyển sinh nhà trường không thể đăng nhập hệ thống dữ liệu tuyển sinh để kiểm tra việc các học sinh này đã trúng tuyển nguyện vọng 2 tại Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết và Trường THPT Phan Thiết.

Trường PTTH Phan Bội Châu - Phan Thiết là 1 trong 10 trường được Sở GD&ĐT cho phép tuyển sinh bổ sung



Theo nhà trường, đây là lần đầu thực hiện quy trình xét tuyển bổ sung nên chưa lường trước trường hợp học sinh đăng ký nguyện vọng 2 tại các trường khác và đã có tên trong danh sách trúng tuyển.

Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết Nguyễn Thanh Hiệp cho biết, nhằm bảo đảm chỉ tiêu tuyển sinh của các trường lân cận, Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết đã trình Sở GD&ĐT Lâm Đồng cho phép hủy kết quả tuyển sinh bổ sung đối với 38 học sinh trong danh sách dự xét tuyển vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Trước đó, Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết là 1 trong 10 trường được Sở GD&ĐT Lâm Đồng cho phép tuyển sinh bổ sung học sinh lớp 10.