Thương mại - Dịch vụ Lâm Đồng kéo hàng trăm dự án ra khỏi vùng "đóng băng" Từ rà soát, phân loại đến xác định trách nhiệm, Lâm Đồng đang đẩy nhanh xử lý 365 dự án đầu tư ngoài ngân sách vướng mắc kéo dài. Đến ngày 17/8/2026, 162 dự án với tổng vốn gần 74.000 tỷ đồng đã được xử lý, từng bước đưa các nguồn lực đất đai, vốn trở lại phục vụ tăng trưởng.

Lâm Đồng đang đẩy nhanh xử lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách gặp khó khăn

Từng dự án phải có “địa chỉ” trách nhiệm

Nhiều dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn Lâm Đồng kéo dài qua nhiều năm, với những vướng mắc đan xen từ đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng đến tài chính, khoáng sản, lâm nghiệp và các vấn đề pháp lý.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc xử lý khối lượng lớn dự án tồn đọng càng trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm tránh lãng phí nguồn lực và tạo dư địa phát triển mới cho tỉnh.



Vướng mắc về đất đai là nhóm vấn đề được nhiều dự án ngoài ngân sách đề xuất cần tháo gỡ tại Lâm Đồng (Ảnh Lê Phước)

Theo kết quả rà soát, toàn tỉnh có 365 dự án đầu tư ngoài ngân sách gặp khó khăn, vướng mắc cần tập trung xử lý. Đến ngày 17/8/2026, đã có 162/365 dự án được xử lý, đạt gần 45 %. So với thời điểm ngày 22/7, số dự án được xử lý tăng thêm 51 dự án; so với ngày 5/8 tăng 16 dự án.

Điều đáng chú ý là kết quả xử lý đã bắt đầu chuyển thành hoạt động thực tế. Trong 162 dự án này, 16 dự án đã đi vào hoạt động; 21 dự án đang hoàn thiện thủ tục để tái khởi động; 31 dự án được tháo gỡ các vướng mắc liên quan thủ tục xây dựng; 30 dự án thứ cấp tại các khu công nghiệp được hướng dẫn chuyển hình thức sử dụng đất; 45 dự án được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục đầu tư, đất đai. Tổng diện tích của nhóm dự án này khoảng 6.100 ha, với tổng vốn đầu tư 74.000 tỷ đồng.

Kết quả trên cho thấy cách tiếp cận trong xử lý dự án đang có sự thay đổi, từ giải quyết từng hồ sơ riêng lẻ sang theo dõi kết quả cuối cùng của toàn bộ dự án.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên yêu cầu các sở, ngành rà soát toàn bộ những dự án tồn đọng, bóc tách rõ nguyên nhân và phân loại theo từng nhóm vướng mắc để xác định phương án xử lý cụ thể. Tinh thần xuyên suốt là thực hiện theo yêu cầu “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

“ Mỗi dự án cần làm rõ vướng ở nội dung nào, đơn vị nào chủ trì, cơ quan nào phối hợp, thời hạn giải quyết và kết quả cuối cùng phải đạt được. Những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương phải chủ động xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, không để dự án tiếp tục kéo dài trong tình trạng chờ đợi. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên

Đặc biệt, trong cách tổ chức hiện nay là các vướng mắc được chia theo nhóm chuyên môn để xử lý sâu hơn, bao gồm: đầu tư - tài chính; quy hoạch - xây dựng; năng lượng - công nghiệp; thanh tra - pháp lý - thi hành án; đất đai, khoáng sản, môi trường, lâm nghiệp và tài nguyên. Qua đó, mỗi vấn đề được gắn với một đầu mối chịu trách nhiệm thay vì chỉ dừng lại ở các cuộc họp rà soát chung.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng đánh giá, nhiều dự án tồn đọng có tính chất phức tạp bởi kéo dài qua nhiều thời kỳ và chịu sự điều chỉnh của những chính sách pháp luật khác nhau. Có dự án cùng lúc liên quan quy hoạch, đất đai, nghĩa vụ tài chính, thanh tra, quốc phòng, di tích, đầu tư và xây dựng.

Nếu từng cơ quan chỉ xử lý phần việc riêng của mình mà thiếu sự phối hợp tổng thể, dự án rất dễ tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn bổ sung hồ sơ, xin ý kiến rồi tiếp tục chờ ý kiến.

Do đó, yêu cầu đặt ra không đơn thuần là hoàn thành một thủ tục hành chính, mà phải đưa dự án đến kết quả cuối cùng. Dự án đủ điều kiện thì tháo gỡ để tiếp tục triển khai và đưa vào khai thác; những trường hợp không còn khả năng thực hiện phải được xem xét, xử lý dứt điểm theo quy định.

Đưa hơn 240.000 tỷ đồng vốn còn vướng trở lại nền kinh tế

Sau khi xử lý 162 dự án, Lâm Đồng hiện còn 203 dự án tiếp tục cần tháo gỡ. Đây cũng là nhóm khó hơn, với tổng diện tích trên 18.400 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 240.000 tỷ đồng.

Lĩnh vực năng lượng có 13 dự án chồng lấn quy hoạch khoáng sản dự trữ đang được Lâm Đồng tích cực tháo gỡ khó khăn

Nhiều dự án trong nhóm này cùng lúc gặp nhiều điểm nghẽn. Riêng lĩnh vực năng lượng có 13 dự án chồng lấn quy hoạch khoáng sản dự trữ, từng bị đình trệ trong thời gian dài.

Ở nhóm du lịch - đô thị, một số dự án phải tiếp tục làm rõ các căn cứ pháp lý, nghĩa vụ tài chính, đất đai hoặc quy mô công trình trước khi có phương án xử lý cuối cùng

Điều này cũng đặt ra yêu cầu việc tháo gỡ phải song hành với bảo đảm kỷ cương pháp luật. Không phải dự án nào tồn tại lâu cũng được giữ lại bằng mọi giá. Với dự án đủ điều kiện, cơ quan chức năng tạo điều kiện để nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục và tiếp tục triển khai. Những trường hợp còn vướng phải tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý; còn dự án không đủ điều kiện hoặc không còn khả năng thực hiện cần được xử lý dứt điểm.



Sở Tài chính Lâm Đồng được giao vai trò tổng hợp các vấn đề về đầu tư, tài chính và những nội dung liên quan; đồng thời phối hợp các sở, ngành chuyên môn xử lý từng nhóm vướng mắc. Cách tổ chức này hướng tới việc hạn chế tình trạng một dự án phải đi qua nhiều cơ quan nhưng không xác định được đơn vị chịu trách nhiệm chính về tiến độ cuối cùng.

Khơi thông nguồn lực từ đất đai, chuyển hóa nguồn lực sẵn có thành động lực tăng trưởng

Giám đốc sở Tài chính Lê Ngọc Tiến cho rằng, từ thực tế xử lý các dự án, vấn đề quan trọng không chỉ là rút ngắn một vài thủ tục mà còn phải tạo được sự rõ ràng, minh bạch cho nhà đầu tư. Khi biết chính xác dự án đang vướng ở đâu, điều kiện cần hoàn thiện là gì và cơ quan nào chịu trách nhiệm xử lý, doanh nghiệp mới có cơ sở chủ động chuẩn bị nguồn lực, tài chính và kế hoạch triển khai.

Việc tháo gỡ các dự án tồn đọng càng có ý nghĩa trong bối cảnh dòng vốn đầu tư vào Lâm Đồng tiếp tục tăng.



Trong 7 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 2.732 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 34,52% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 14.685,6 tỷ đồng, tăng 38,46%. Đến ngày 15/7, Lâm Đồng có 38 dự án đầu tư được cấp mới, tổng vốn đăng ký 165.975,4 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 2.957 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư khoảng 938.690 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp cũng cho biết, trong bối cảnh tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP "2 con số", việc xử lý 365 dự án tồn đọng không còn đơn thuần là câu chuyện giải quyết thủ tục. Mỗi dự án được khơi thông có thể đồng nghĩa với một phần vốn được đưa trở lại sản xuất, một diện tích đất được sử dụng hiệu quả hơn, thêm công trình được triển khai, giải quyết việc làm và tạo nguồn thu mới cho ngân sách.



Lâm Đồng tập trung phát triển sản xuất các ngành chủ lực

Ngược lại, xử lý dứt điểm những dự án không còn khả năng triển khai cũng là cách giải phóng nguồn lực, tránh tình trạng đất đai và cơ hội đầu tư tiếp tục bị giữ trong những dự án kéo dài nhiều năm.

Với hơn 240.000 tỷ đồng vốn đầu tư của 203 dự án vẫn đang chờ được tháo gỡ, kết quả của quá trình này sẽ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định khả năng chuyển hóa nguồn lực sẵn có thành động lực tăng trưởng thực chất cho Lâm Đồng trong thời gian tới.