Kinh tế Lâm Đồng kết nối giao thương với Đồng Tháp và Cà Mau Trong 2 ngày (19 - 20/8/2026), ngành Công Thương Lâm Đồng đã phối hợp tổ chức 2 hội nghị kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại 2 tỉnh: Đồng Tháp và Cà Mau.

Hội nghị kết nối giao thương được tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp

Tham gia hội nghị kết nối giao thương tại 2 tỉnh phía Nam có lãnh đạo Sở Công Thương Lâm Đồng, Trung tâm Khuyến công, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và gần 30 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên lĩnh vực chế biến nông - hải sản, thực phẩm, lâm sản - dược liệu…

Thông qua hoạt động này, Lâm Đồng hướng đến tăng cường kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác, liên kết tiêu thụ đối với sản phẩm đặc trưng vùng miền, đồng thời tạo dựng mối quan hệ hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp địa phương với doanh nghiệp 2 tỉnh Đồng Tháp, Cà Mau.

Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, lợi thế của Lâm Đồng tại hội nghị kết nối giao thương.

Đối với các đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng có cơ hội giới thiệu năng lực sản xuất, khả năng cung ứng hàng hóa cũng như nắm bắt nhu cầu thị trường tiêu thụ ngoài tỉnh. Nhất là với những sản phẩm lợi thế của địa phương như: nước mắm truyền thống đóng chai, thủy hải sản khô, rau củ quả sấy, các sản phẩm từ thanh long, mắc ca, cà phê, atiso, trà, yến sào, trầm hương…

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm từ thanh long, nước mắm đến các đối tác tại Đồng Tháp và Cà Mau.

Thông qua hội nghị, ngành Công Thương Lâm Đồng cũng tổ chức trưng bày, giới thiệu hàng chục sản phẩm của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhằm quảng bá đến các nhà phân phối tại 2 tỉnh Đồng Tháp và Cà Mau. Được biết, hầu hết sản phẩm của địa phương đều đã đạt chứng nhận OCOP 4 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị kết nối giao thương với các tỉnh, bà Cao Thị Thanh, Phó giám đốc Sở Công Thương Lâm Đồng cho biết, đây là dịp để địa phương quảng bá sản phẩm chất lượng cao, đạt các tiêu chuẩn chứng nhận, được cấp quyền sử dụng chứng nhận đến với người tiêu dùng. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, doanh nhân trong sản xuất kinh doanh, phân phối sản phẩm và kết nối cung - cầu nhằm góp phần tăng trưởng, phát triển kinh tế của các địa phương…

Ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp Lâm Đồng và Cà Mau

Nhân hội nghị kết nối giao thương lần này cũng có một số doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà phân phối của 3 tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác để hướng tới mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm, bao gồm 12 biên bản ghi nhớ tại Đồng Tháp và 16 biên bản ghi nhớ tại Cà Mau.