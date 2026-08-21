Thương mại - Dịch vụ Lâm Đồng kết nối sản phẩm đặc trưng, kích cầu tiêu dùng Sáng 21/8, tại Trung tâm thương mại GO! Đà Lạt, Sở Công thương Lâm Đồng tổ chức khai mạc Chương trình trưng bày, giới thiệu, triển lãm, kết nối sản phẩm đặc trưng của tỉnh kết hợp chương trình khuyến mại tập trung năm 2026.

Các đại biểu cắt băng khai mạc chương trình

Hoạt động được tổ chức nhằm triển khai Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 5/4/2026 của Chính phủ và Kế hoạch số 11.100/KH-UBND ngày 10/7/2026 của UBND tỉnh về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.



Theo Sở Công thương, chương trình hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất tiêu thụ sản phẩm, giảm lượng hàng tồn kho, mở rộng đầu ra; đồng thời tạo thêm không gian mua sắm, tiếp cận hàng hóa chất lượng cho người dân và du khách.

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia năm 2026 do Bộ Công thương phát động, với mức giảm giá hàng hóa, dịch vụ có thể lên tới 100% theo quy định pháp luật.



40 gian hàng tập trung vào 3 nhóm sản phẩm chủ lực của Lâm Đồng

Không gian trưng bày với 40 gian hàng tập trung vào 3 nhóm sản phẩm chủ lực gồm: sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; sản phẩm OCOP, nông sản chế biến và sản phẩm đặc trưng của tỉnh; các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao được cấp quyền sử dụng thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.



Một điểm nhấn của chương trình là hoạt động kết nối giao thương trực tiếp giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP với các đơn vị phân phối lớn như: Tập đoàn Central Retail Việt Nam, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Rau quả và hệ thống Bách Hóa Xanh.

Qua đó, các đơn vị sản xuất có thêm cơ hội tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và từng bước đưa sản phẩm đặc trưng của Lâm Đồng vào hệ thống phân phối hiện đại.

Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Công thương phát biểu khai mạc chương trình

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Văn Khánh cho biết, hoạt động không chỉ góp phần quảng bá các sản phẩm chất lượng cao, sản phẩm đặc trưng của địa phương mà còn tôn vinh những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển công nghiệp, thương mại.

“ Qua chương trình, ngành Công thương kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy sản xuất, phân phối, tiêu dùng hàng Việt, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2026 đạt 19,76%; đồng thời đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số" của tỉnh. Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng

Chương trình cũng được kỳ vọng tạo thêm cầu nối giữa sản xuất và thị trường, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong chất lượng hàng hóa, xây dựng thương hiệu và phát triển các chuỗi phân phối bền vững, qua đó gia tăng giá trị cho những sản phẩm mang dấu ấn riêng của Lâm Đồng.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu các sản phẩm trưng bày

Chương trình diễn ra từ ngày 21 - 23/8, với sự tham gia của hơn 40 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.