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    Lâm Đồng khai mạc Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt lần thứ XIV

    Linh Thư 16/07/2026 12:57

    Sáng 16/7, Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động Hiến máu tình nguyện tổ chức khai mạc chương trình Hành trình Đỏ lần thứ XIV và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng năm 2026.

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    Quang cảnh lễ khai mạc

    Đại diện Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương; các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn cùng đông đảo cán bộ, tình nguyện viên và 126 tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp cho phong trào Hiến máu tình nguyện tham dự.

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    Các đại biểu tham dự chương trình

    Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Quang Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, Hành trình Đỏ là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiến máu tình nguyện và vận động người dân tích cực tham gia hiến máu cứu người.

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    Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại chương trình

    Hành trình Đỏ không chỉ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị trong dịp hè mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiến máu cứu người.

    Suốt 13 năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận trên 45.000 đơn vị máu từ các ngày hội Hành trình Đỏ và Hành trình Đỏ mini, góp phần cứu sống hàng chục ngàn người bệnh.

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    Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm, biểu trưng Hành trình Đỏ cho Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Lâm Đồng

    Tại chương trình, Ban Tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương đã trao cờ lưu niệm, biểu trưng Hành trình Đỏ cho Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Lâm Đồng, đánh dấu 14 năm liên tiếp tỉnh tham gia Hành trình Đỏ.

    Ban Tổ chức đã phát động Hành trình Đỏ lần thứ XIV và hô vang khẩu hiệu truyền thống “Kết nối dòng máu Việt” thể hiện quyết tâm lan tỏa phong trào Hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh.

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    Phát động chương trình Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt tỉnh Lâm Đồng lần thứ XIV năm 2026
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    Các đại biểu hô vang khẩu hiệu thể hiện quyết tâm lan tỏa phong trào Hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh

    Dịp này, gia đình ông Nguyễn Văn Thành, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích 70 lần hiến máu tình nguyện. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 gia đình và 19 cá nhân; Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Lâm Đồng tặng Giấy khen cho 41 tập thể và 64 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hiến máu tình nguyện.

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    Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện gia đình ông Nguyễn Văn Thành, phường Phan Thiết vì có thành tích 70 lần hiến máu tình nguyện
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    Trao Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu
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    Lâm Đồng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hiến máu tình nguyện
    Linh Thư Linh Thư

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        Thời sự Lâm Đồng
        Lâm Đồng khai mạc Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt lần thứ XIV
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