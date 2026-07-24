Thời sự Lâm Đồng khai thác, sử dụng hiệu quả nhà, đất công dôi dư Sáng 24/7, đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Trung tâm Quản lý nhà tỉnh nhằm rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai phương án cho thuê các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Buổi làm việc tập trung đánh giá hiện trạng quản lý, khai thác quỹ nhà, đất sau sắp xếp tổ chức bộ máy; đồng thời thống nhất các giải pháp để sớm đưa tài sản công vào sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Văn Thanh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ ngày 1/3/2025 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận, quản lý 139 cơ sở nhà, đất; trong đó có 117 cơ sở của tỉnh Lâm Đồng và 22 cơ sở do Trung ương chuyển giao.

Ông Lê Văn Thanh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Trong tổng số này, 53 cơ sở đã được tạm giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng gồm: công an 24 cơ sở, quân sự 25 cơ sở và tòa án 4 cơ sở; 86 cơ sở còn lại được giao Trung tâm Quản lý nhà tỉnh trực tiếp quản lý, khai thác.

Đối với 86 cơ sở này, có 2 cơ sở tại số 1 và số 3 đường Lữ Gia, phường Lâm Viên - Đà Lạt được bố trí làm nhà công vụ, hiện đã sử dụng toàn bộ 48 phòng phục vụ cán bộ, công chức; 84 cơ sở còn lại được đề xuất thực hiện phương án cho thuê với thời hạn tối đa 10 năm theo Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP của Chính phủ.

Đại diện Trung tâm Quản lý nhà tỉnh kiến nghị UBND tỉnh sớm thống nhất phương án quản lý, khai thác đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư để đơn vị có cơ sở triển khai thực hiện, góp phần sử dụng hiệu quả tài sản công, hạn chế tình trạng tài sản bỏ không, xuống cấp và phát sinh lãng phí.

Ông Trần Tuấn Kiệt, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo về tiến độ triển khai phương án cho thuê, ông Trần Tuấn Kiệt, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị hiện được giao quản lý 166 cơ sở nhà, đất và đang thực hiện xác định đơn giá cho thuê để gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Theo kế hoạch, đợt 1 sẽ ưu tiên thực hiện đối với 23 cơ sở đã có đơn vị đăng ký thuê và hoàn thành xác định giá trước ngày 24/7. Đợt 2 tiếp tục triển khai đối với 31 cơ sở có đầy đủ thông tin về năm sử dụng, nguyên giá và giá trị còn lại, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/7. Đối với 112 cơ sở còn lại, trung tâm dự kiến thuê đơn vị tư vấn để xác định giá cho thuê.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự buổi làm việc

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Đáng chú ý, việc xác định đơn giá khởi điểm cho thuê chưa có cơ sở pháp lý cụ thể do Quyết định số 58/2024/QĐ-UBND chưa quy định phương pháp xác định giá. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở nhà, đất còn thiếu thông tin về hiện trạng tài sản, hồ sơ pháp lý, thời gian sử dụng và các dữ liệu cần thiết phục vụ công tác xác định giá thuê.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành liên quan cũng đã trao đổi, làm rõ những khó khăn trong quá trình triển khai; đề xuất các giải pháp nhằm sớm hoàn thiện hồ sơ pháp lý, quy trình xác định giá và phương án khai thác đối với quỹ nhà, đất dôi dư.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc đưa các cơ sở nhà, đất dôi dư vào khai thác, sử dụng hiệu quả là yêu cầu cấp bách nhằm phát huy giá trị tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung công tác phối hợp, đẩy nhanh phương án cho thuê tài sản công dôi dư, tránh lãng phí nguồn lực

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Trung tâm Quản lý nhà tỉnh khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với từng cơ sở nhà, đất; nghiên cứu, tham mưu tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế xác định đơn giá cho thuê.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự buổi làm việc

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt phương án cho thuê theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất hiện có, tăng nguồn thu cho ngân sách và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh.