Kinh tế Lâm Đồng khai thác tốt dư địa, tăng thu ngân sách nhà nước Năm 2025, Lâm Đồng đặt ra mục tiêu thu ngân sách 28.250 tỷ đồng, trong khi mới đây, Thủ tướng Chính phủ giao tăng thêm từ 15-20%. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, Lâm Đồng cần làm gì để đạt chỉ tiêu tăng thu?

Nguồn thu đạt khá

Những tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội Lâm Đồng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng nhiều nỗ lực, thu ngân sách nhà nước của tỉnh vẫn đạt khá.

Tính đến hết tháng 7/2025, tổng thu ngân sách tại Lâm Đồng thực hiện là 18.696 tỷ đồng, bằng 70% dự toán Trung ương, đạt 66% dự toán địa phương. Theo Sở Tài chính, trong 7 tháng của năm 2025, nhiều lĩnh vực có nguồn thu ở mức tăng trưởng cao, đóng góp vào ngân sách lớn.

Điển hình phải kể đến lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước. Trong 7 tháng năm 2025, lĩnh vực này thu trên 2.200 tỷ đồng, đạt 110% dự toán Trung ương, gần 98,6% dự toán địa phương. Lâm Đồng cũng ghi nhận số thu cao từ khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ở lĩnh vực này, toàn tỉnh thực hiện 740 tỷ đồng, đạt 65% dự toán địa phương. Lĩnh vực lệ phí trước bạ, phí, lệ phí cũng có nguồn thu tăng cao. Riêng nguồn thu từ lệ phí trước bạ, toàn tỉnh thực hiện 720 tỷ đồng, đạt 67% dự toán địa phương.

Công chức Thuế tỉnh Lâm Đồng giải quyết thủ tục hồ sơ cho người nộp thuế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhân Cơ

Là một trong những đơn vị chủ lực thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, Thuế tỉnh Lâm Đồng vào cuộc khá kịp thời, bởi, với tổng thu ngân sách của tỉnh là 28.250 tỷ đồng năm 2025 thì nguồn thu do cơ quan thuế quản lý là 17.840 tỷ đồng. Theo Phó Trưởng Thuế tỉnh Lâm Đồng Trần Phương, việc thực hiện dự toán ngân sách của Lâm Đồng luôn đặt ra những khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh Quốc hội, Chính phủ thực hiện một loạt các chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế để doanh nghiệp phục hồi hoạt động.

Chưa kể, tỉnh Lâm Đồng mới sáp nhập, các nguồn thu mới phát sinh chưa thực sự tăng trưởng, chưa có sự đột biến; chính sách về đất đai còn những khó khăn, vướng mắc… đặt ra cho ngành thuế nói riêng, ngành tài chính nói chung những thách thức không hề nhỏ. Tuy vậy, với nỗ lực, sự quyết tâm, riêng ngành thuế đã từng bước khắc phục để tăng thu ngân sách.

“Thời gian ban đầu, một số trung tâm phục hành chính công các xã chưa có khu vực bố trí cho công chức thuế làm việc. Một số nơi chưa có trang thiết bị để phục vụ số hóa hồ sơ, dẫn đến kéo dài thủ tục giải quyết hồ sơ thuế cho doanh nghiệp, người dân. Với khó khăn này, cơ quan thuế phối hợp với chính quyền địa phương báo cáo tỉnh, ngành dọc sớm có ứng dụng liên thông, nhằm kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin để gửi nhận hồ sơ”, ông Phương chia sẻ.

Cơ quan thuế cũng tăng cường công tác trao đổi với các doanh nghiệp trên địa bàn, nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, nhất là liên quan đến những khoản thu từ thuế, phí, lệ phí... được cơ quan thuế tháo gỡ kịp thời. Nhờ đó, đến hết tháng 7/2025, số ngân sách do ngành thuế quản lý thực hiện trên 12.100 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch.

Trong 7 tháng của năm 2025, Thuế tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện giảm thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết 60/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn cho người nộp thuế là 191 tỷ đồng. Người nộp thuế cũng được cơ quan thuế thực hiện gia hạn thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định số 82/2025/NĐ-CP là 449 tỷ đồng.



Khai thác tốt dư địa

Tình hình kinh tế - xã hội Lâm Đồng còn khá nhiều “điểm nghẽn”. Tuy nhiên, Lâm Đồng vẫn có những gam màu sáng để kỳ vọng thực hiện đạt chỉ tiêu thu ngân sách đề ra. Các lĩnh vực được ưu tiên bao gồm: công nghiệp, nông nghiệp, đô thị, du lịch, thương mại và dịch vụ.

Đơn cử, hiện có 5 nhà đầu tư, bình quân mỗi dự án gần 1 tỷ USD đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục để tỉnh chấp thuận chủ trương khai thác, chế biến bô xít; cùng đó rà soát, khắc phục khó khăn để đưa các dự án ven biển sớm đi vào hoạt động.

Khai thác, chế biến bô xít là một trong những lĩnh vực đang thu hút nhiều nhà đầu tư tại Lâm Đồng

Ở lĩnh vực đầu tư hạ tầng, nhiều dự án lớn đã được khởi công, đẩy nhanh tiến độ như: Dự án đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương; dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành… Nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đang từng bước được tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ. Một khi các dự án triển khai tốt sẽ thúc đẩy đầu tư công phát triển, từ đó, đóng góp vào ngân sách nhà nước.

Mặt khác, theo Phó Trưởng Thuế tỉnh Lâm Đồng Trần Phương, về lĩnh vực thuế, phí, ngành thuế tập trung rà soát, đánh giá toàn bộ nguồn thu phát sinh trên địa bàn. Trong đó, những nguồn thu liên quan đến thương mại điện tử, thu hộ kinh doanh trước giờ chưa quản lý để đưa vào diện quản lý sát sao.

Lĩnh vực chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế sẽ được toàn ngành tăng cường, nhất là những khoản nợ thuế kéo dài. Cơ quan thuế sẽ tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh giám sát sử dụng hóa đơn, nhất là sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. “Để tăng thu, chúng tôi còn tập trung rà soát toàn bộ những hợp đồng, quyết định thuê đất của Nhà nước, từ đó, phối hợp với ngành nông nghiệp môi trường sớm xác định giá đất, thông báo nghĩa vụ tài chính, tổ chức thu nộp kịp thời”, ông Phương thông tin.

Cũng về lĩnh vực đất đai, ông Phương cho biết thêm, ngành thuế tập trung phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện việc luân chuyển hồ sơ để xác định nghĩa vụ tài chính về đất.

Trong đó, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu sẽ được chú trọng. Cơ quan thuế phối hợp cùng ngành nông nghiệp và môi trường, hội đồng thẩm định giá khẩn trương xác định giá đất đối với các dự án để thông báo chủ đầu tư, doanh nghiệp thực hiện kịp thời ngân sách nhà nước.