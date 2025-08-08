Y tế - Sức khỏe Lâm Đồng: Khai trương “Tủ 0 đồng” chia sẻ yêu thương Với phương châm "Ai có đến cho – Ai cần đến nhận”, Chương trình “Tủ 0 đồng” chia sẻ yêu thương được triển khai với mong muốn sẻ chia yêu thương, hỗ trợ người bệnh và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

"Tủ 0 đồng"

Sáng nay (8/8), Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) đã chính thức khai trương “Tủ 0 đồng” và thành lập thùng từ thiện. Đây là một trong những hoạt động đầy ý nghĩa được Phòng Công tác xã hội của bệnh viện này phối hợp cùng các nhà hảo tâm thực hiện.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay trong ngày khai trương, nhiều phần quà thiết thực đã được trao tận tay đến người bệnh. Đó là các đồ dùng, thực phẩm cần thiết sử dụng trong quá trình điều trị bệnh trong bệnh viện như sữa hộp, bàn chải, kem đánh răng, bánh ngọt, nước khoáng chai, dầu gội gói, cháo gói, hộp khăn giấy ướt...

Dù giá trị các phần quà không lớn, nhưng là sự hỗ trợ về vật chất cần thiết và là nguồn động viên tinh thần quý giá, giúp người bệnh thêm vững tin, lạc quan vượt qua khó khăn, chiến đấu với bệnh tật.

Nhân viên chuẩn bị các phần quà

“ Tôi điều trị bệnh thận 5 năm ở đây, sức khỏe yếu, ăn uống khó khăn. Mặt khác, hàng ngày bản thân phải lo tiền thuốc men, sinh hoạt thiếu thốn, nên rất lo lắng. Sáng nay, tôi bất ngờ khi được các cô chú ở bệnh viện dẫn ra “Tủ 0 đồng”, tôi được nhận những phần quà ý nghĩa nên cảm thấy rất xúc động và ấm áp vô cùng. Chị Hà Tuyết Ngân, xã Hải Ninh (Lâm Đồng) đang điều trị ở khoa Thận của bệnh viện khi có mặt tại đây để nhận quà chia sẻ

Theo chị Ngân, qua chương trình này tôi thấy bản thân và các bệnh nhân khác trong bệnh viện cảm thấy được quan tâm, thấy mình không đơn độc trong lúc ốm đau. Chị Ngân bày tỏ lòng cảm ơn bệnh viện, cảm ơn những người đã góp sức cho tủ đồ này. Đồng thời mong rằng “ Tủ 0 đồng” sẽ giúp được thêm nhiều người khó khăn.

“ Thùng từ thiện và “Tủ 0 đồng” sẽ được duy trì thường xuyên, là nơi người bệnh và thân nhân có thể nhận những món đồ dùng thiết yếu hoàn toàn miễn phí. Đối tượng được thụ hưởng của chương trình là hỗ trợ, giúp đỡ bệnh nhân nghèo; bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người vô gia cư; người tai nạn mà không có người thân. Bác sỹ CKII Nguyễn Xuân Thống, Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Bắc Bình Thuận cho biết

Qua đó, nhằm kịp thời hỗ trợ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều trị tại bệnh viện của bệnh nhân. Song song, bảo đảm lợi ích cho người bệnh an tâm khám và điều trị trong bệnh viện. Cùng với đó, kết nối những nhà tài trợ, nhà hảo tâm giúp đỡ, các mạnh thường quân, các nhà thiện nguyện… chia sẻ một phần khó khăn với người bệnh.

Bệnh nhân vui mừng khi được nhận đồ 0 đồng

Các bệnh nhân được tặng quà trong ngày đầu tiên

Đồng thời, đây cũng là cầu nối nhân ái – nơi hội tụ những tấm lòng vàng, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, mang hơi ấm tình người đến với mọi hoàn cảnh.