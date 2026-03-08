Pháp luật Lâm Đồng khẩn cấp tạm giữ người đàn ông chống người thi hành công vụ Ngày 3/8, Công an xã Di Linh (Lâm Đồng) cho biết đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với L.B.D. (43 tuổi, ngụ xã Di Linh) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Không chịu đo nồng độ cồn, người đàn ông ở Lâm Đồng lao vào đấm cảnh sát giao thông (Clip: Người dân cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 2/8, ông D. điều khiển xe máy lưu thông theo hướng Bảo Lộc - Đà Lạt. Khi đến khu vực chợ cũ Di Linh, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, ông D. không chấp hành yêu cầu kiểm tra.

Theo Công an xã Di Linh và đoạn video do người dân cung cấp, trong lúc lực lượng chức năng yêu cầu đo nồng độ cồn, ông D. bất ngờ dùng tay đấm vào một cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Người đàn ông áo đen lao vào đấm cán bộ cảnh sát giao thông khi được yêu cầu đo nồng độ cồn (Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp)

Sau đó, ông D. bỏ lại xe máy tại hiện trường và đi bộ về nhà. Ngay trong đêm, Công an xã Di Linh đã triệu tập ông D. đến làm việc. Qua xác minh, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của hành vi chống người thi hành công vụ, đơn vị đã báo cáo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng và đề xuất áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Đến sáng 3/8, Công an xã Di Linh cho biết đã thực hiện việc tạm giữ khẩn cấp đối với L.B.D. và đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất hồ sơ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.