An ninh trật tự Lâm Đồng khẩn trương rà soát lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn Các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được yêu cầu hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, thống kê lực lượng, phương tiện phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trên sông, hồ, vịnh nội thủy trước ngày 30/6, bảo đảm sẵn sàng huy động khi xảy ra sự cố.

Cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn. Ảnh: Hữu Phúc

Theo Công an tỉnh, đơn vị được UBND tỉnh giao chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai kế hoạch. Tuy nhiên, qua theo dõi đến nay mới có 7 đơn vị, địa phương gửi kế hoạch thực hiện và chưa có đơn vị nào gửi biểu mẫu thống kê lực lượng, phương tiện theo quy định.

Để bảo đảm tiến độ, Công an tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các sở: Y tế, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh; Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh cùng UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương xây dựng kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ.

Các đơn vị tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ theo biểu mẫu và gửi về Công an tỉnh trước ngày 30/6/2026 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an).

Công an tỉnh lưu ý, sau thời hạn trên, đơn vị nào không gửi kế hoạch và biểu mẫu thống kê sẽ được xem là không có lực lượng, phương tiện tham gia và phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh theo quy định.

Việc rà soát, thống kê đầy đủ lực lượng, phương tiện nhằm chủ động huy động, phối hợp ứng cứu kịp thời khi xảy ra các vụ tai nạn, sự cố trên sông, hồ, vịnh nội thủy, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ và giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản.