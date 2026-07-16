Chuyển đổi số Lâm Đồng khẩn trương số hóa hồ sơ, dữ liệu ngành thanh tra Chiều 16/7, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc có buổi làm việc với tổ công tác của Thanh tra Chính phủ do ông Nguyễn Mạnh Hường, Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II) làm Trưởng đoàn về triển khai dự án “Xây dựng nền tảng, dữ liệu số của ngành thanh tra”.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của UBND tỉnh, thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về phối hợp khảo sát thông tin, chỉnh lý hồ sơ, tài liệu phục vụ dự án, UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, sắp xếp và chuẩn bị hồ sơ thuộc phạm vi quản lý của ngành thanh tra.



Các sở, ngành tỉnh Lâm Đồng dự buổi làm việc

Sau khi Thanh tra Chính phủ tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn và kế hoạch triển khai công tác quét, số hóa hồ sơ, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện.

Thanh tra tỉnh đã ban hành nhiều văn bản triển khai đến các sở, ban, ngành, địa phương, yêu cầu tổ chức rà soát, phân loại, sắp xếp, chỉnh lý hồ sơ theo đúng yêu cầu.



Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng nêu báo cáo tình hình triển khai

Hiện, Ban Tiếp công dân tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương đang tập trung chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ quá trình số hóa. Riêng tại Thanh tra tỉnh, việc sắp xếp, chỉnh lý hồ sơ cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng để tổ công tác của Thanh tra Chính phủ triển khai số hóa từ ngày 17/7.



Các thành viên trong tổ công tác của Thanh tra Chính phủ

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã trao đổi về khối lượng hồ sơ, điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực phối hợp, quy trình bàn giao, bảo quản tài liệu và yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình quét, số hóa...

Những khó khăn trong việc phân loại, chỉnh lý hồ sơ được hình thành qua nhiều thời kỳ cũng được các đơn vị báo cáo để tổ công tác hướng dẫn, thống nhất phương án xử lý.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành nêu ý kiến

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc khẳng định, tỉnh Lâm Đồng sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để tổ công tác của Thanh tra Chính phủ triển khai nhiệm vụ đúng kế hoạch.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc phát biểu tại buổi làm việc

“ Các sở, ngành, địa phương tỉnh Lâm Đồng xác định việc xây dựng nền tảng, dữ liệu số ngành thanh tra là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Thanh tra tỉnh tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị hoàn thiện việc sắp xếp, chỉnh lý hồ sơ; bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác số hóa.



Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Hường, Cục Trưởng Cục II, Trưởng Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ ghi nhận sự chủ động của UBND tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ dự án.

Ông Nguyễn Mạnh Hường, Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ nêu ý kiến tại buổi làm việc

“ Các đơn vị đặc biệt quan tâm đến yêu cầu bảo mật, an toàn dữ liệu; bảo đảm tài liệu sau số hóa được quản lý chặt chẽ, thuận lợi cho việc tra cứu, khai thác và kết nối với nền tảng dữ liệu chung của ngành thanh tra. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cần được tổng hợp, trao đổi kịp thời để xử lý, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung. Ông Nguyễn Mạnh Hường, Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2, Thanh tra Chính phủ

Cục Trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát kỹ khối lượng hồ sơ, thực hiện phân loại, chỉnh lý khoa học, đúng quy định, đúng yêu cầu. Qua đó, góp phần hình thành cơ sở dữ liệu tập trung, phục vụ hiệu quả công tác điều hành, thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới.

Mặc dù khối lượng công việc rất lớn, nguồn lực còn hạn chế, ông Nguyễn Mạnh Hường mong muốn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục hỗ trợ ngành thanh tra sớm hoàn thành xây dựng nền tảng, dữ liệu số của ngành trong năm 2026.