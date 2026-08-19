Thời sự Lâm Đồng khánh thành dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Liên Khương Sau hơn 5 tháng tạm dừng khai thác, dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (sân bay Liên Khương) chính thức khánh thành, đánh dấu sự hoạt động trở lại của cảng hàng không này.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị cắt băng khánh thành dự án

Sáng 19/8, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp cùng UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức khánh thành dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Liên Khương.

Các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam; Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV tham dự buổi lễ

Tham dự lễ khánh thành, về phía Trung ương có các đồng chí: Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam; Đại tá Vũ Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục A08 Bộ Công an; đại diện các bộ, ngành.



Về phía đại biểu quốc tế, có ông Dương Miêu, Tham tán thương mại Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TP Hồ Chí Minh.

Các đồng chí:Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng Giám đốc ACV tham dự buổi lễ

Về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và các tỉnh, thành bạn như Cần Thơ, Đắk Lắk, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh.

Về phía Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) có ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV và các thành viên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung (bên phải); ông Dương Miêu, Tham tán thương mại Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TP Hồ Chí Minh và các đại biểu tham dự lễ khánh thành

Dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn do ACV làm chủ đầu tư, được khởi công tại xã Đức Trọng (Lâm Đồng) vào ngày 4/3/2026. Đây là công trình giao thông hàng không cấp I, với tổng mức đầu tư 1.032 tỷ đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc và các đại biểu tham dự

Quy mô xây dựng bao gồm sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh, đường lăn, dải bảo hiểm đầu và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay. Trọng tâm của dự án là việc sửa chữa toàn diện đường cất hạ cánh 09 - 27 có kích thước 3.250m x 45m.

Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và các đại biểu tham dự lễ khánh thành

Sau hơn 5 tháng nỗ lực thi công, dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Sân bay Liên Khương chính thức khánh thành, đưa vào khai thác. Đây là sự kiện mang ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng.

Dự kiến, trong giai đoạn đầu khai thác trở lại, sân bay Liên Khương đạt tần suất 36 - 40 chuyến bay/ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt hành khách/ngày. Ước tính trong 4 tháng cuối năm 2026, sản lượng hành khách qua cảng sẽ đạt khoảng 816.000 lượt.

Ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng Giám đốc ACV báo cáo hoàn thành dự án

Hiện tại, ở mạng bay nội địa đã kết nối Đà Lạt tới TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng, Cần Thơ. Ở mạng bay quốc tế, đường bay Đà Lạt - Kuala Lumpur (Malaysia) dự kiến khai thác 4 chuyến/tuần; đường bay Đà Lạt - Singapore dự kiến mở lại từ tháng 12/2026 với 3 chuyến/tuần.

Theo đánh giá, sân bay Liên Khương hoạt động trở lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi tỉnh Lâm Đồng đang chuẩn bị tổ chức hàng loạt sự kiện quy mô lớn vào cuối năm như: Festival Hoa Đà Lạt - Lâm Đồng lần thứ XI; Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần thứ III và Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026.

Đại tá Nguyễn Mai Đô, Chủ tịch Tổng Công ty Xây dựng công trình hàng không ACC báo cáo quá trình triển khai thực hiện dự án

Về dài hạn, đây là tiền đề vững chắc để hiện thực hóa quy hoạch đưa sân bay Liên Khương đạt cấp 4E vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, sân bay Liên Khương từ lâu được xác định là “mạch máu” giao thông then chốt của tỉnh Lâm Đồng. Bởi hệ thống giữ vai trò là cửa ngõ hàng không kết nối cao nguyên Lâm Viên với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng lớn vào sự trở lại hoạt động sân bay Liên Khương

Những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của du lịch và dịch vụ, sản lượng hành khách thông qua cảng có thời điểm đạt gần 3 triệu lượt/năm, vượt công suất thiết kế hiện hữu.

Điều đó khẳng định sức hút và vị thế ngày càng cao của Lâm Đồng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư nâng cấp hạ tầng khu bay, nhằm bảo đảm an toàn khai thác tuyệt đối, ổn định và bền vững.

Các đại biểu tham dự lễ khánh thành

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, dự án sửa chữa sân bay Liên Khương được triển khai là quá trình thực hiện đại tu toàn diện đường cất hạ cánh, đáp ứng yêu cầu khai thác các dòng tàu bay thế hệ mới, bảo đảm an toàn và hiệu quả.

“ Sự trở lại của Liên Khương hôm nay là sự kiện của ngành hàng không. Đó còn là sự trở lại của nhịp kết nối, là sự trở lại của những dòng khách, của những cơ hội hợp tác, đầu tư, thương mại và du lịch. Và rộng hơn đó là sự khởi đầu cho một không gian phát triển mới của Lâm Đồng. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, trong 7 tháng đầu năm 2026, mặc dù sân bay Liên Khương tạm dừng hoạt động, nhưng du lịch Lâm Đồng vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ. Toàn tỉnh đã đón khoảng 14,2 triệu lượt khách, với tổng doanh thu du lịch đạt trên 40.000 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025.

Những kết quả đó cho thấy sức hấp dẫn của Lâm Đồng và đặc biệt cho thấy nhu cầu kết nối đến với Lâm Đồng của du khách rất lớn.

Sân bay Liên Khương hoạt động trở lại sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội Lâm Đồng trở lại

Việc Liên Khương hoạt động trở lại không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân và du khách, mà còn khơi thông một dòng chảy quan trọng đối với kinh tế Lâm Đồng. Từ đây, tạo điều kiện để mở rộng thị trường khách, thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư và tăng cường kết nối với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế.

Hành khách làm thủ tục bay ngay sau khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại vào sáng 19/8

“ Từ hôm nay, Lâm Đồng đã sẵn sàng đón du khách trở

lại bằng đường hàng không, sẵn sàng mở rộng những hành trình mới, những trải nghiệm mới và những cơ hội mới trên một không gian Lâm Đồng rộng lớn, đa dạng và giàu tiềm năng hơn. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, cũng như các đối tác để kết nối, mở rộng các đường bay trong nước đến Lâm Đồng, đồng thời mở rộng kết nối với các thị trường quốc tế trọng điểm.

Các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai dự án

Về phía Lâm Đồng cam kết tiếp tục đồng hành, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi, tập trung xây dựng những sản phẩm, dịch vụ, thương mại để các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch, nhà đầu tư và các đối tác hoạt động hiệu quả, ổn định và lâu dài tại địa phương.

"Lâm Đồng tin tưởng rằng, mỗi chuyến bay đến Liên Khương sẽ mang theo hình ảnh về một Lâm Đồng mới - xanh hơn, rộng mở hơn, đa dạng hơn và giàu khát vọng phát triển hơn. Và mỗi du khách khi rời Lâm Đồng cũng sẽ mang theo một kỷ niệm đẹp, một tình cảm đẹp. Xứng đáng với Lâm Đồng - Bản giao hưởng xanh", Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kỳ vọng.

Các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai dự án

Nhân dịp này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân đã có những cố gắng, nỗ lực trong quá trình thực hiện dự án.