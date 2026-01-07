Văn hóa - Giải trí Lâm Đồng khảo sát, thống nhất đề nghị xếp hạng di tích quốc gia Hang A1 và Hang C2 Ngày 1/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức khảo sát thực địa, khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Danh lam thắng cảnh Hang A1 và Hang C2, xã Nam Đà (thuộc hệ thống hang động núi lửa Krông Nô). Tham gia cùng đoàn có các sở, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương.

Đoàn khảo sát thực tế trong Hang động núi lửa Hang C2 (thuộc hệ thống hang động núi lửa Krông Nô)

Đoàn đã khảo sát hang động núi lửa Hang C2, có chiều dài khoảng 402 m, độ sâu từ 7 - 10 m. Đây là hang động có cấu trúc độc đáo, hiếm gặp, chứa các giá trị nổi bật liên quan đến sự hình thành hang động dung nham khác biệt với các hang động khác thuộc hệ thống hang động núi lửa Krông Nô, góp phần tạo nên tính đa dạng của hệ thống hang động Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, Đoàn đã đi khảo sát Hang A1, chiều dài khoảng 438 m, độ sâu từ 3 - 5 m.

Đoàn khảo sát tại khu vực Hang A1 (thuộc hệ thống hang động núi lửa Krông Nô)

Ngoài nổi bật về địa chất, địa mạo, Hang A1 và Hang C2 còn có ý nghĩa nghiên cứu khoa học và những giá trị về văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú như: Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên; gần các di tích cấp quốc gia như Danh lam thắng cảnh thác Đ'ray Sáp thượng, Núi lửa Nâm Blang, di tích lịch sử Căn cứ kháng chiến B4, di tích lịch sử lưu niệm N’Trang Gưh, di tích khảo cổ Hang C6.1... Đây là khu vực có tiềm năng trở thành điểm đến hấp dẫn, mới lạ đối với du khách; thuận lợi để kết nối các tour, tuyến du lịch, góp phần khai thác và phát triển du lịch trong tương lai.

Một trong những miệng hang núi lửa thuộc khu vực khảo sát

Sau khảo sát, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã họp, thống nhất phương án, xác định vị trí và diện tích khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích.

Họp thống nhất diện tích khoanh vùng các khu vực bảo vệ danh lam thắng cảnh Hang A1 và Hang C2

Qua đó, sở tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hồ sơ khoa học bảo đảm quy trình để sớm trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với Danh lam thắng cảnh Hang A1 và Hang C2.