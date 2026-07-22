Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng khảo sát việc thực hiện chính sách đối với học sinh khuyết tật Sáng 22/7, Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát chuyên đề việc thực hiện chế độ, chính sách tại các trung tâm, cơ sở giáo dục công lập có học sinh hòa nhập trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác khảo sát tại các trung tâm, cơ sở giáo dục công lập có học sinh hòa nhập

Đoàn đã khảo sát thực tế tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Cam Ly (phường Cam Ly - Đà Lạt), Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Năm học 2025 - 2026, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Cam Ly có 228 học sinh với 71 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm 100% từ ngân sách Nhà nước theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao với hơn 12,9 tỷ đồng nguồn kinh phí thường xuyên; hơn 5,2 tỷ đồng nguồn kinh phí không thường xuyên.

Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh Lâm Đồng khảo sát thực tế tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Cam Ly

Đơn vị đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh khuyết tật với kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho học sinh khuyết tật gần 1,95 tỷ đồng, hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ I với số tiền 136,8 triệu đồng.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, trong năm học 2025 - 2026, đơn vị có 1.334 học sinh. Toàn trường có 6 học sinh khuyết tật được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định.

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Cam Ly Nguyễn Thị Ngọc Minh mong tỉnh xem xét mở cấp THPT dành cho học sinh khuyết tật tại trung tâm nhằm bảo đảm cơ hội học tập liên tục cho các em

Qua khảo sát, đoàn ghi nhận các cơ sở giáo dục đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh khuyết tật; chú trọng xây dựng môi trường giáo dục hòa nhập, tạo điều kiện để học sinh được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn Nguyễn Văn Nam thông tin về tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh khuyết tật tại trường

Tại buổi làm việc, các đơn vị kiến nghị tỉnh quan tâm bổ sung biên chế giáo viên chuyên biệt, đầu tư cơ sở vật chất, học liệu, trang thiết bị hỗ trợ dạy học. Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Cam Ly mong tỉnh xem xét mở cấp THPT dành cho học sinh khuyết tật nhằm bảo đảm cơ hội học tập liên tục cho các em.

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các cơ sở giáo dục trong thực hiện chính sách đối với học sinh khuyết tật.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị cụ thể để Đoàn khảo sát tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập trên địa bàn tỉnh.