Pháp luật - Đời sống Lâm Đồng: Khen thưởng đột xuất Công an Phường 3 Bảo Lộc Với thành tích xuất sắc phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công cơ sở sản xuất phân bón giả trên địa bàn, Công an Phường 3 Bảo Lộc và các cá nhân liên quan được khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Minh Châu, Bí thư Đảng ủy Phường 3 Bảo Lộc trao khen thưởng cho tập thể Công an Phường

Ngày 6/8, lãnh đạo UBND Phường 3 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), cho biết: UBND Phường vừa tổ chức khen thưởng đối với tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an Phường và 3 có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Trước đó, như đã thông tin: Qua công tác trinh sát, nắm địa bàn, ngày 21/7, Công an Phường 3 Bảo Lộc đã kịp thời phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra một căn nhà với nhiều biểu hiện nghi vấn tại thôn Ánh Mai 1 (xã Lộc Châu cũ) nay thuộc Phường 3 Bảo Lộc do ông H.C.H (41 tuổi) và vợ là bà H.T.Y (32 tuổi) thuê. Tại đây, cơ quan công an phát hiện ông H, bà Y đang thực hiện hành vi cất giấu và trộn các loại hóa chất nghi làm phân bón giả.

Đồng chí Võ Thị Thu Nga, Chủ tịch UBND Phường 3 trao khen thưởng cho các cán bộ, chiến sĩ Công an Phường đạt thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm

Tiến hành điều tra mở rộng, cơ quan công an tiếp tục phát hiện nhiều hàng hóa, hóa chất không có tem, mác, nhãn hiệu và hóa đơn chứng từ liên quan. Cụ thể, có 3 bồn chiết dung dịch, các loại máy móc dùng để pha chế, đóng gói, thùng hóa chất, thùng carton, vỏ xô nhựa, bao nắp chai nắp nhựa, cân… Với tổng số hơn 3.000 lít dung dịch thành phẩm, hơn 5.000 kg hóa chất các loại và hàng chục ngàn bao bì, tem nhãn... dùng để chế biến, chiết xuất pha trộn, đóng gói phân bón.

Qua đấu tranh của cơ quan công an, vợ chồng ông H.C.H và vợ là H.T.Y khai nhận đã thuê căn nhà trên với mục đích để chế biến, chiết xuất, pha trộn, đóng gói phân bón. Từ các loại vật phẩm ban đầu là mật mía, hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ, trôi nổi trên thị trường rồi tiến hành pha trộn với nhau và đóng gói vào các xô loại 5 lít, 20 lít và chai nhựa loại 0,5 lít, 1 lít. Sau đó, vợ chồng ông H, bà Y dán nhãn mác rồi xuất bán ra thị trường.

Bà Võ Thị Thu Nga, Chủ tịch UBND Phường 3 Bảo Lộc đã biểu dương thành tích xuất sắc nói trên của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an Phường. Qua đó, mong muốn tập thể Công an Phường tiếp tục phát huy những thành tích đạt được để tăng cường giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân; đồng thời, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.