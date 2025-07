Thời sự Lâm Đồng khen thưởng đột xuất nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp tội phạm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã ký các quyết định khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm cho Công an Phường 2 Bảo Lộc và Công an xã Bảo Lâm 2 (Lâm Đồng).

Ngày 9/7, Công an tỉnh Lâm Đồng và UBND Phường 2 Bảo Lộc đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an Phường 2 Bảo Lộc vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm trên địa bàn.

Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao tặng giấy khen cho tập thể Công an Phường 2 Bảo Lộc và các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho tập thể Phòng Cảnh sát Hình sư và 1 cá nhân thuộc Công an xã Bảo Lâm 2. Đây là các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc khi đã kịp thời khống chế, bắt giữ thành công 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy có mang theo vật kim loại giống quả lựu đạn.

Đối tượng Bùi Xuân Tiến bị Công an Phường 2 Bảo Lộc bắt giữ khi đang tàng trữ ma túy và vật giống quả lựu đạn

Như đã thông tin: Trước đó, vào chiều 1/7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ Công an Phường 2 Bảo Lộc phát hiện đối tượng Bùi Xuân Tiến (24 tuổi, ngụ tại Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) tay cầm vật giống quả lựu đạn đi vào một khách sạn tại đường Nguyễn Khuyến. Ngay lập tức, tổ công tác Công an Phường 2 Bảo Lộc đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ kịp thời tiếp cận để khống chế, bắt giữ đối tượng. Lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ trên người Tiến 1 túi nylon chứa ma túy và 1 vật kim loại hình trụ giống quả lựu đạn.

Chủ tịch UBND Phường 2 Bảo Lộc Hoàng Tuấn Anh trao khen thưởng cho các cá nhân thuộc Công an Phường 2 Bảo Lộc

Ngoài việc được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng khen thưởng, Chủ tịch UBND Phường 2 Bảo Lộc cũng đã ký các quyết định khen thưởng đột xuất cho 5 cá nhân thuộc Công an phường đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm liên quan vụ việc nói trên.

Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao tặng khen thưởng cho tập thể Công an xã Bảo Lâm 2 và cá nhân có thành tích xuất sắc phá nhanh vụ cưới dây chuyền vàng

Trước đó, vào chiều 8/7, Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho tập thể Công an xã Bảo Lâm 2 và 1 cá nhân đã có thành tích phá nhanh vụ án cướp dây chuyền vàng của bé gái 9 tuổi.

Nguyễn Minh Quân bị bắt giữ sau gần 6 giờ gây ra vụ cưới dây chuyền vàng của bé gái 9 tuổi

Như Báo Lâm Đồng đã thông tin: Vào chiều 1/7, sau gần 6 giờ vào cuộc điều tra, truy xét, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bảo Lâm 2 đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Minh Quân (33 tuổi, ngụ tại Phường 1 Bảo Lộc) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Nạn nhân bị cướp là cháu Ng.L.Đ (9 tuổi, ngụ tại Thôn 3, xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng).

Đại tá Đậu Xuân Bảo - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ khen thưởng

Thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an Phường 2 Bảo Lộc và Công an xã Bảo Lâm 2 trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Đồng thời, mong muốn Công an xã tiếp tục phát huy những thành tích đạt được để tăng cường giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung.