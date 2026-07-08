Thời sự Lâm Đồng khởi động khảo sát DCCI năm 2026 Sáng 7/8, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị hướng dẫn cho các điều tra viên thực hiện khảo sát, điều tra phục vụ công tác đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DCCI) năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Đinh Ngọc Hiếu nhấn mạnh, việc khảo sát DCCI không chỉ nhằm đánh giá năng lực điều hành của các cơ quan nhà nước mà còn góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện với doanh nghiệp và nhà đầu tư. Qua đó, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới.

Quá trình khảo sát còn kết hợp đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã để phục vụ công tác xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Đinh Ngọc Hiếu phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn về mục đích, yêu cầu, nội dung khảo sát, quy trình điều tra, phương pháp thu thập và xử lý thông tin nhằm bảo đảm tính khách quan, chính xác và minh bạch của bộ chỉ số DCCI năm 2026.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham dự hội nghị

Trên cơ sở khảo sát, tỉnh sẽ đánh giá năng lực điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan ngành dọc; đồng thời nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh, rút ngắn khoảng cách giữa chủ trương, chỉ đạo với thực thi ở cấp cơ sở.

Bộ chỉ số DCCI được xác định là công cụ quan trọng để tạo động lực cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương. Từ đó, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhà đầu tư và doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch.

Thông qua khảo sát, doanh nghiệp và nhà đầu tư có thêm kênh thông tin tin cậy để phản ánh, đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước.

Các đại biểu được hướng dẫn về mục đích, yêu cầu, nội dung khảo sát, quy trình điều tra, phương pháp thu thập và xử lý thông tin về bộ chỉ số DCCI

Kết quả DCCI sẽ giúp tỉnh nhận diện những lĩnh vực còn hạn chế, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong những năm tiếp theo.

Ban Tổ chức cho biết, DCCI năm 2026 sẽ tiếp tục được cập nhật, hoàn thiện hệ thống chỉ số, tiêu chí đánh giá và phiếu khảo sát theo hướng linh hoạt, phù hợp với yêu cầu cải thiện thực tiễn tại địa phương, gắn với tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 8/1/2026 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.