Lâm Đồng khởi động phong trào “Bình dân học vụ số”

Sáng 14/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức phát động phong trào “Bình dân học vụ số”. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng kết hợp trực tuyến đến 124 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh: "Bình dân học vụ số không chỉ là một phong trào bề nổi mà là một yêu cầu tất yếu khách quan để thích ứng nhanh trong thời đại chuyển đổi số, thời đại công nghiệp 4.0; đó là hành trình khai phá tiềm năng, mở rộng cơ hội và vun bồi nội lực cho mỗi người dân chúng ta".

"Chúng ta hãy cùng bắt đầu từ hôm nay, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, nhưng với niềm tin lớn nhất, rằng tri thức số là chìa khóa của tương lai, là sức mạnh của nhân dân, là nền tảng của một Lâm Đồng giàu đẹp, văn minh, tri thức, đầy bản sắc và hạnh phúc”, ông Hồ Văn Mười nói.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ông Hồ Văn Mười phát biểu tại buổi lễ.

Các đại biểu tham gia lễ phát động.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và bà con nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng... hãy cùng nhau nỗ lực, học tập, lan tỏa tinh thần phong trào “Bình dân học vụ số” vì một Lâm Đồng đổi mới và phát triển.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả chuyển đổi số phục vụ hoạt động của chính quyền 2 cấp và giới thiệu sổ tay "Bình dân học vụ số".

Tại chương trình, các đại biểu đã được nghe Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả chuyển đổi số phục vụ hoạt động của chính quyền 2 cấp sau 1 tháng triển khai và giới thiệu sổ tay "Bình dân học vụ số" tỉnh Lâm Đồng.

Viettel và viễn thông Lâm Đồng cũng báo cáo kết quả triển khai Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng và chuyển đổi số trong chính quyền trên địa bàn tỉnh; giới thiệu các nền tảng, hệ thống dùng chung phục vụ hoạt động của chính quyền 2 cấp tỉnh Lâm Đồng. Công an tỉnh Lâm Đồng giới thiệu nền tảng "Bình dân học vụ số" của Bộ công an.