Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng: Khởi hành “Chuyến xe 0 đồng” tiếp sức đồng bào vùng lũ Tối 7/8, Đoàn thiện nguyện “Chuyến xe 0 đồng” từ tỉnh Lâm Đồng đã khởi hành, mang theo nhu yếu phẩm đến hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, miền Bắc.

Hàng hóa thiết yếu được sắp xếp, phân loại để hỗ trợ người dân vùng lũ

Đoàn thiện nguyện do bà Đỗ Trương Phương Vân làm Trưởng đoàn và ông Phan Anh Dũng, Giám đốc Công ty TNHH SX- TM và DV Phan Anh Dũng làm Phó đoàn. Đoàn thiện nguyện dự kiến sẽ đến tỉnh Nghệ An, sau đó tiếp tục di chuyển ra các tỉnh chịu thiệt hại do thiên tai.

Các thành viên đoàn thiện nguyện chuẩn bị hàng hóa thiết yếu trước giờ khởi hành

Tham gia hành trình có khoảng 30 thành viên, gồm các cá nhân, mạnh thường quân và tài xế tự nguyện. Đoàn đã vận động được một lượng lớn nhu yếu phẩm bao gồm: Gạo, mắm, muối, rau củ, mì tôm, bánh, sữa, xà bông, sách vở, giày dép, đồ dùng học tập…

Xe tải và xe cứu thương tập kết tại khu vực Đà Lạt sẵn sàng cho hành trình cứu trợ

Ước tính tổng trị giá hàng hóa vào khoảng 300 triệu đồng, cùng một phần tiền mặt gần 100 triệu đồng. Số quà này sẽ được đoàn phân phát trực tiếp đến người dân các địa phương bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ, nhất là người nghèo, trẻ em vùng khó khăn.

Đoàn thiện nguyện chụp ảnh lưu niệm trước khi rời Lâm Đồng lên đường ra miền Trung, miền Bắc

Đảm nhận việc vận chuyển là 12 xe các loại; trong đó, có xe cứu thương hỗ trợ miễn phí, xe tải từ 2,5-15 tấn và xe chở người 16 chỗ. Đội ngũ tài xế sẽ luân phiên theo từng chặng đường để bảo đảm an toàn và hiệu quả trong suốt hành trình.

Thời khắc đoàn xe lăn bánh từ khu vực Đà Lạt, mang theo nghĩa tình hướng về miền Trung, miền Bắc

Hành trình cứu trợ lần này thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, gắn bó và chia sẻ của người dân Lâm Đồng đối với đồng bào vùng lũ.

Sự chung tay kịp thời từ các địa phương như Lâm Đồng trở thành điểm tựa tinh thần quý giá, tiếp thêm động lực để người dân vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, khôi phục sinh kế và vững vàng trở lại sau thiên tai.