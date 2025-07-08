Tin mới

    Thời sự Lâm Đồng

    Lâm Đồng: Khởi hành “Chuyến xe 0 đồng” tiếp sức đồng bào vùng lũ

    Hương Ly 07/08/2025 22:58

    Tối 7/8, Đoàn thiện nguyện “Chuyến xe 0 đồng” từ tỉnh Lâm Đồng đã khởi hành, mang theo nhu yếu phẩm đến hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, miền Bắc.

    dscf8563.jpg
    Hàng hóa thiết yếu được sắp xếp, phân loại để hỗ trợ người dân vùng lũ

    Đoàn thiện nguyện do bà Đỗ Trương Phương Vân làm Trưởng đoàn và ông Phan Anh Dũng, Giám đốc Công ty TNHH SX- TM và DV Phan Anh Dũng làm Phó đoàn. Đoàn thiện nguyện dự kiến sẽ đến tỉnh Nghệ An, sau đó tiếp tục di chuyển ra các tỉnh chịu thiệt hại do thiên tai.

    Các thành viên đoàn thiện nguyện chuẩn bị nhu yếu phẩm trước giờ khởi hành
    Các thành viên đoàn thiện nguyện chuẩn bị hàng hóa thiết yếu trước giờ khởi hành

    Tham gia hành trình có khoảng 30 thành viên, gồm các cá nhân, mạnh thường quân và tài xế tự nguyện. Đoàn đã vận động được một lượng lớn nhu yếu phẩm bao gồm: Gạo, mắm, muối, rau củ, mì tôm, bánh, sữa, xà bông, sách vở, giày dép, đồ dùng học tập…

    dscf8847.jpg
    Xe tải và xe cứu thương tập kết tại khu vực Đà Lạt sẵn sàng cho hành trình cứu trợ

    Ước tính tổng trị giá hàng hóa vào khoảng 300 triệu đồng, cùng một phần tiền mặt gần 100 triệu đồng. Số quà này sẽ được đoàn phân phát trực tiếp đến người dân các địa phương bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ, nhất là người nghèo, trẻ em vùng khó khăn.

    Đoàn thiện nguyện chụp ảnh lưu niệm trước khi rời Lâm Đồng lên đường ra miền Trung, miền Bắc
    Đoàn thiện nguyện chụp ảnh lưu niệm trước khi rời Lâm Đồng lên đường ra miền Trung, miền Bắc

    Đảm nhận việc vận chuyển là 12 xe các loại; trong đó, có xe cứu thương hỗ trợ miễn phí, xe tải từ 2,5-15 tấn và xe chở người 16 chỗ. Đội ngũ tài xế sẽ luân phiên theo từng chặng đường để bảo đảm an toàn và hiệu quả trong suốt hành trình.

    Thời khắc đoàn xe lăn bánh từ Đà Lạt, mang theo nghĩa tình hướng về miền Trung, miền Bắc
    Thời khắc đoàn xe lăn bánh từ khu vực Đà Lạt, mang theo nghĩa tình hướng về miền Trung, miền Bắc

    Hành trình cứu trợ lần này thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, gắn bó và chia sẻ của người dân Lâm Đồng đối với đồng bào vùng lũ.

    Sự chung tay kịp thời từ các địa phương như Lâm Đồng trở thành điểm tựa tinh thần quý giá, tiếp thêm động lực để người dân vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, khôi phục sinh kế và vững vàng trở lại sau thiên tai.

    Đọc tiếp

    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất
            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thời sự Lâm Đồng
              Lâm Đồng: Khởi hành “Chuyến xe 0 đồng” tiếp sức đồng bào vùng lũ
              • Mặc định

              Tổng Biên tập: Lê Huy Toàn

              Phó Tổng Biên tập phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

              Địa chỉ:

              Cơ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

              Cơ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

              Cơ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

              Cơ sở 4: Số 83, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

              Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

              Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

              Hotline: 0977885454

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO