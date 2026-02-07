Kinh tế Lâm Đồng khơi thông nội lực, tạo đà tăng trưởng GRDP “2 con số” Trước mục tiêu tăng trưởng GRDP "2 con số", vai trò của cấp ủy, chính quyền cơ sở tại Lâm Đồng trở nên quyết định hơn bao giờ hết. Khơi thông nội lực, phát huy đúng tiềm năng, lợi thế từng địa phương sẽ tạo thêm dư địa, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh.

Đặc khu Phú Qúy tận dụng tiềm năng kinh tế biển để phát triển kinh tế

“Kích hoạt” dư địa từ cơ sở

Những tháng đầu năm 2026, đặc khu Phú Quý đã, đang tạo những chuyển biến tích cực trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”. Kết quả đó là cả quá trình nỗ lực trong phát huy lợi thế kinh tế biển, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế của địa phương.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười kiểm tra thực địa, nắm bắt Dự án Đường ven biển phía Đông Lâm Đồng



Theo Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý Lê Hồng Lợi, trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chính quyền xác định kinh tế biển tiếp tục là động lực phát triển. Trong đó, khai thác thủy, hải sản, du lịch biển là ngành kinh tế mũi nhọn để địa phương tập trung.

“ Chúng tôi đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tháo gỡ các điểm nghẽn. Trọng tâm là cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục; thúc đẩy phát triển sản xuất trên các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản… Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý Lê Hồng Lợi

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, kinh tế của đặc khu trong 6 tháng có chuyển biến rõ nét. Sản lượng đánh bắt hải sản tại đặc khu trong 6 tháng đầu năm hơn 19.000 tấn, đạt 55% kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lượt khách du lịch, sản lượng khai thác thủy, hải sản tại đặc khu Phú Quý tăng cao

Năng lực tàu cá của đặc khu hiện có 1.678 chiếc. Trong đó, 130 chiếc tàu làm dịch vụ thu mua và chuyên chở hải sản. Toàn đặc khu có 519 tàu cá đã lắp đặt hệ thống giám sát hành trình.

Cùng với thế mạnh về khai thác hải sản, đặc khu Phú Quý còn được ví như “đảo ngọc” và dần trở thành điểm đến hút khách du lịch trong, ngoài nước. Trong 6 tháng đầu năm 2026, đặc khu thu hút hơn 126.000 lượt khách du lịch, đạt hơn 81,5% kế hoạch năm và tăng gần 30.000 lượt so với cùng kỳ năm 2025.

Xã Nhân Cơ (Lâm Đồng) khai thác tiềm năng, lợi thế từ ngành công nghiệp

Cơ cấu kinh tế địa phương tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách Nhà nước thực hiện 27,8 tỷ đồng, đạt 61,6% dự toán năm 2026.

Nếu như đặc khu Phú Quý phát huy lợi thế kinh tế biển để tạo động lực tăng trưởng thì xã Nhân Cơ lại tận dụng lợi thế phát triển công nghiệp và hạ tầng giao thông chiến lược.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản phẩm tại địa bàn thực hiện 14,32% trong tổng kế hoạch năm 2026 là 16,72%. Giải ngân vốn đầu tư công toàn xã Nhân Cơ thực hiện gần 7 tỷ đồng, đạt 55,38%. Thu ngân sách địa bàn thực hiện 743/1.017 tỷ đồng, đạt hơn 73% kế hoạch.

Công nhân sản xuất tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ

Theo Bí thư Đảng ủy xã Nhân Cơ Phan Anh Tuấn, quá trình thực hiện, địa phương xác định hoàn thiện quy hoạch, quản lý chặt chẽ đất đai, trật tự xây dựng tại địa bàn. Xã chú trọng lĩnh vực thu ngân sách và đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án.

“ Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, địa phương tích cực huy động các nguồn lực đầu tư, phát triển các khu dịch vụ gắn với khu công nghiệp. Tất cả hướng đến mục tiêu khai thác hiệu quả các lợi thế sẵn có để tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Ông Phan Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhân Cơ

Thực tiễn tại đặc khu Phú Quý hay xã Nhân Cơ cho thấy, mục tiêu tăng trưởng “2 con số” không thể được hiện thực hóa bằng một công thức chung cho tất cả địa phương.

Mỗi xã, phường, đặc khu muốn bứt phá đều phải bắt đầu từ việc nhận diện đúng tiềm năng, lợi thế. Từ đó, từng địa bàn xác định rõ dư địa phát triển, lựa chọn đúng khâu đột phá và tổ chức thực hiện quyết liệt.

Thay đổi nhận thức và tư duy phát triển

Lâm Đồng hiện là địa phương hội tụ rất nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển. Tuy nhiên, quá trình chuyển hóa tiềm năng thành nguồn lực, động lực tăng trưởng đang đặt ra yêu cầu mới đối với năng lực lãnh đạo của cấp ủy và hiệu lực điều hành của chính quyền cấp cơ sở.

Trong những tháng đầu năm 2026, doanh thu từ hoạt động du lịch tại Lâm Đồng đạt khá

Trong bối cảnh hiện nay, cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị cấp xã đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy phát triển. Vai trò của cấp cơ sở không còn giới hạn trong thực hiện chức năng quản lý hành chính, mà phải chủ động kiến tạo môi trường đầu tư.

Việc tổ chức không gian phát triển, huy động nguồn lực xã hội và đồng hành với doanh nghiệp, người dân để tạo ra giá trị gia tăng mới cần được các địa phương chú trọng.

Nếu ở cấp quốc gia, tăng trưởng được phản ánh qua GDP, ở cấp tỉnh là GRDP thì ở cấp xã, hiệu quả điều hành được thể hiện qua khả năng huy động nguồn lực. Cùng với đó là năng lực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, giải ngân vốn đầu tư công, tạo và tăng thu ngân sách. Những kết quả đó phản ánh năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực điều hành của chính quyền và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Lâm Đồng đẩy mạnh chế biến sâu lĩnh vực nông sản

Khi những chuyển động ấy diễn ra đồng bộ, mục tiêu tăng trưởng “2 con số” sẽ không còn là áp lực về con số. Tất cả trở thành kết quả tất yếu của quá trình đổi mới tư duy lãnh đạo, nâng cao chất lượng quản trị và phát huy hiệu quả nội lực của từng xã, phường, đặc khu.

Hội nghị sơ kết kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của tỉnh Lâm Đồng mới đây được kết nối trực tuyến với 124 xã, phường, đặc khu; tinh thần đổi mới tư duy trong thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo tỉnh quán triệt rất rõ ràng.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng đã đề ra. Mỗi địa phương rà soát toàn diện dư địa phát triển, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc dự án ngoài ngân sách, tăng thu ngân sách và hoàn thiện quy hoạch cấp xã.

Nông nghiệp là một trong những trụ cột trong phát triển kinh tế tại Lâm Đồng

Tỉnh sẽ đổi mới phương thức đánh giá đội ngũ cán bộ theo hướng lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo. Tới đây, tỉnh Lâm Đồng sẽ đánh giá đối với đội ngũ thực thi công cụ bằng hệ thống KPI trên các nhóm kết quả.

“ Lâm Đồng sẽ tiếp tục bố trí, sắp xếp cán bộ theo hướng “đúng vai, thuộc bài”. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải xác định vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Trên tinh thần “nói ít, làm nhiều”, “khó ở đâu, gỡ ngay tại đó”, tất cả cùng quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, tăng trưởng GRDP “2 con số” là nhiệm vụ hàng đầu của Lâm Đồng. Trên cơ sở xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, mỗi đơn vị, địa phương đổi mới cách làm, chủ động trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Có thể khẳng định, khi bộ máy được kiện toàn, nguồn nhân lực được tăng cường và các cơ chế tiếp tục hoàn thiện, cấp xã sẽ có thêm điều kiện phát huy nội lực. Tất cả cùng hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo nền tảng vững chắc trong thực hiện GRDP “2 con số”.