Kinh tế Lâm Đồng khơi thông tín dụng để thúc đẩy tăng trưởng Trong bối cảnh Lâm Đồng đang nỗ lực, chạy "nước rút" để thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số", việc khơi thông dòng chảy tín dụng an toàn, hiệu quả được xác định là chìa khóa cấp bách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm.

Tăng trưởng tín dụng còn khiêm tốn

Mặc dù, hệ thống ngân hàng đã chủ động kích cầu bằng nhiều gói giải pháp, nhưng bức tranh tín dụng 7 tháng đầu năm 2026 tại Lâm Đồng vẫn chưa thể bứt phá. Sức hấp thụ vốn yếu của thị trường đang đặt ra những bài toán khó cho nền kinh tế địa phương.

Qua tìm hiểu, ngoại trừ lĩnh vực nông nghiệp giữ được nhịp tăng trưởng, các lĩnh vực mũi nhọn khác như: công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao đều rơi vào tình trạng sụt giảm quy mô dư nợ.

Chi nhánh BIDV Đắk Nông (Lâm Đồng) hỗ trợ thủ tục vay vốn cho doanh nghiệp

Báo cáo mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 10 cho thấy, tính đến hết tháng 7/2026, tổng dư nợ toàn ngành đối với nền kinh tế trên địa bàn tỉnh thực hiện gần 396.000 tỷ đồng, tăng khoảng 2,3% so với thời điểm đầu năm.

Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm, dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn được hơn 377.000 tỷ đồng, tăng 1,74% so với thời điểm đầu năm. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2025, mức tăng trưởng này giảm 1,59 điểm phần trăm.

Điều đáng nói, so với đầu năm 2026, tăng trưởng tín dụng đối với các nhóm lĩnh vực ưu tiên theo quy định của Chính phủ tại Lâm Đồng đều giảm. Trong đó, tăng trưởng của 4/5 lĩnh vực giảm mạnh.

Đứng đầu trong số này phải kể đến tín dụng đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao chỉ đạt 48,7 tỷ đồng, giảm 85,65%. Tiếp đến là cho vay đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đạt hơn 1.660 tỷ đồng, giảm 16,7%. Đối với tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ đạt trên 41.000 tỷ đồng, giảm 0,09%; tín dụng đối với lĩnh vực xuất khẩu đạt 1.590 tỷ đồng, giảm 1,97%.

Những tháng đầu năm 2026, tín dụng đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Lâm Đồng giảm sâu

Lý giải về mức tăng trưởng tín dụng khá khiêm tốn này, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 10, Võ Văn Thanh cho rằng, nhu cầu vay vốn yếu ở nhiều lĩnh vực, nhất là sản xuất công nghiệp và xuất nhập khẩu đều giảm. Quá trình hoạt động, chi phí đầu vào tăng, trong khi, sức tiêu thụ giảm, khiến phần lớn doanh nghiệp và hộ kinh doanh thu hẹp quy mô sản xuất.

Chưa kể, một số doanh nghiệp xuất khẩu nông, thủy sản chịu tác động từ chính sách thuế và hàng rào thương mại tại các thị trường lớn, dẫn đến giảm khả năng hấp thụ vốn tín dụng.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại Lâm Đồng còn chậm, chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như thúc đẩy nhu cầu tín dụng

Ngoài ra, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh còn chậm, chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như thúc đẩy nhu cầu tín dụng. Việc công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại một số khu vực trên địa bàn còn chậm, gây khó khăn trong thẩm định, định giá và cấp tín dụng.



"Các tổ chức tín dụng tại Lâm Đồng đã thực hiện các giải pháp để giảm lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, đến thời điểm đầu tháng 7/2026, mặt bằng lãi suất cho vay vẫn còn cao và tăng so với đầu năm. Đây cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng dư nợ các lĩnh vực không ưu tiên", ông Thanh lý giải.

Khơi thông dòng vốn vào lĩnh vực trọng điểm

Trong thực tế, dòng vốn tín dụng được khơi thông đúng các ngành, lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng sẽ giúp nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư. Từ đây, công nghệ sản xuất được đổi mới, quy mô sản xuất được mở rộng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Dòng vốn tín dụng tăng cũng đồng nghĩa với sức hấp thụ nguồn vốn của nền kinh tế lớn. Đây chính là động lực để thúc đẩy tăng trưởng GRDP của địa phương.

Khả năng tiếp cận vốn vẫn là yếu tố quyết định tốc độ mở rộng đầu tư và phát triển sản xuất của nhiều doanh nghiệp tại Lâm Đồng (Ảnh: Quốc Tín)

Theo Trưởng Thống kê tỉnh Phạm Quốc Hùng, trong cơ cấu tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn, có khoảng 50% nguồn vốn ưu tiên cho lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Có hơn 42% tổng dư nợ cho vay đối với nông, lâm nghiệp, thủy sản. Còn lại chỉ hơn 8,6% cho vay đối với ngành công nghiệp và xây dựng.

Ông Hùng nhận định, tại Lâm Đồng, khi nhiều doanh nghiệp đang phục hồi sau những biến động của thị trường, khả năng tiếp cận vốn vẫn là yếu tố quyết định tốc độ mở rộng đầu tư và phát triển sản xuất.

“ Khi nhiều dự án công nghiệp, hạ tầng, logistics, xuất khẩu đang được triển khai, dòng vốn tín dụng chảy mạnh vào các lĩnh vực này sẽ tạo nguồn lực để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Khi các mũi nhọn phát triển sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng GRDP, tạo hiệu ứng lan tỏa đối với toàn bộ nền kinh tế. Trưởng Thống kê tỉnh Lâm Đồng Phạm Quốc Hùng

Qua tìm hiểu, để khơi thông dòng vốn, các doanh nghiệp tại Lâm Đồng, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa mong muốn các tổ chức tín dụng tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm tín dụng.

Việc mở rộng hình thức cho vay dựa trên dòng tiền, tài sản hình thành trong tương lai hoặc chuỗi liên kết sản xuất cần "thoáng" hơn. Các tổ chức tín dụng cần tăng cường ứng dụng công nghệ để rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ cho khách hàng.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ mong muốn các tổ chức tín dụng tăng sức tiếp cận tín dụng dựa trên dòng tiền, tài sản hình thành trong tương lai hoặc chuỗi liên kết sản xuất của doanh nghiệp

Phó Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 10, Võ Văn Thanh cho biết thêm, trong những tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt, an toàn và hiệu quả hoạt động tín dụng.

Trong đó, ngành ngân hàng sẽ ưu tiên vốn cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các ngành có lợi thế cạnh tranh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Tuy nhiên, ngoài nỗ lực của ngành ngân hàng, bản thân các doanh nghiệp cần nâng tầm sức mạnh nội lực để tăng khả năng tiếp cận vốn.

Tín dụng chính sách trên địa bàn Lâm Đồng đạt nhiều kết quả

Về phía UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án mới. Địa phương cần có chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phục hồi sản xuất, mở rộng quy mô, tăng khả năng hấp thụ vốn tại các tổ chức tín dụng.