Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng khơi thông vốn, thị trường cho kinh tế tập thể Chiều 21/7, đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Lâm Đồng chủ trì Hội nghị sơ kết tình hình hoạt động khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, toàn tỉnh hiện có khoảng 4.032 tổ hợp tác, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp. Các tổ hợp tác có vai trò kết nối hộ sản xuất, hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm, tổ chức dịch vụ đầu vào và từng bước hình thành liên kết sản xuất.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Khải nêu báo cáo 6 tháng đầu năm

Tỉnh hiện có 1.450 hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và liên hiệp hợp tác xã. Trong đó, 802 đơn vị đang hoạt động, gồm: 747 hợp tác xã, 52 quỹ tín dụng nhân dân và 3 liên hiệp hợp tác xã. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh thành lập mới 45 hợp tác xã.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Dũng nêu ý kiến tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho các hợp tác xã cũng được chú trọng. Sở Công thương đã cung cấp thông tin khoảng 35 chương trình xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế. Liên minh Hợp tác xã tỉnh tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các liên minh hợp tác xã ngoài tỉnh để kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Đến cuối tháng 4/2026, dư nợ cho vay khu vực kinh tế tập thể toàn tỉnh Lâm Đồng đạt 318 tỷ đồng, tăng 2,75% so với đầu năm. Riêng dư nợ cho vay đối với 36 hợp tác xã đạt 276 tỷ đồng, tăng 8,66%, chiếm gần 87% dư nợ cho vay kinh tế tập thể. Đến ngày 30/6, dư nợ của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã đạt hơn 7,45 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở Công thương Biện Tấn Tài nêu ý kiến tại hội nghị

Tỉnh cũng triển khai nhiều giải pháp nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh cho hợp tác xã như: hỗ trợ ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc... nhằm nâng chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường.



Bên cạnh kết quả đạt được, khu vực kinh tế tập thể vẫn bộc lộ nhiều điểm nghẽn. Toàn tỉnh còn 648 đơn vị ngừng hoạt động gồm: 638 hợp tác xã, 9 liên hiệp hợp tác xã và 1 quỹ tín dụng nhân dân.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Hiếu nêu ý kiến tại hội nghị

Đến nay, mới có 94 hợp tác xã hoàn thành thủ tục giải thể, việc chưa hoàn thành nghĩa vụ giải thể, kéo dài giải thể ảnh hưởng đến quá trình xây dựng chính sách hỗ trợ, chưa phản ánh đúng thực trạng.



Nhiều hợp tác xã đang hoạt động vẫn có quy mô nhỏ, vốn ít, công nghệ còn lạc hậu, năng lực quản trị yếu, chất lượng sản phẩm chưa đồng đều...



Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, phân loại đúng thực trạng hoạt động của từng hợp tác xã; tập trung xử lý các hợp tác xã ngừng hoạt động, tồn tại kéo dài, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thuế, đất đai, công nợ, hồ sơ và thủ tục giải thể.



Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

“ Phát triển kinh tế tập thể phải chuyển mạnh từ số lượng sang chất lượng, lấy hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thu nhập của thành viên và khả năng tham gia chuỗi giá trị làm thước đo. Các chính sách hỗ trợ cần tập trung đúng nhu cầu thực tế, tránh dàn trải, hình thức. Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Các ngành, địa phương tăng cường hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận vốn tín dụng, đất đai, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và thị trường; khuyến khích xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới.



Mục tiêu đưa kinh tế tập thể trở thành một khu vực kinh tế hoạt động thực chất, có sức cạnh tranh, là cầu nối hiệu quả giữa hộ sản xuất với doanh nghiệp và thị trường, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân.