Lâm Đồng: Khởi tố nhóm cho vay lãi nặng lên đến 240%/năm

Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các đối tượng gồm: Đoàn Bảy (63 tuổi), Lâm Thị Phước (61 tuổi), Nguyễn Thành Pháp (31 tuổi) cùng trú tại phường Phú Thủy; Lâm Hán Tiến (52 tuổi) và Nguyễn Thị Bích Trâm (31 tuổi) cùng thường trú tại phường Bình Thuận.

Các đối tượng bị bắt tạm giam.

Qua điều tra, công an phát hiện nhóm đối tượng do Đoàn Bảy cầm đầu có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng nên đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm triệt xóa.

Lực lượng chức năng xác định vợ chồng Đoàn Bảy và Nguyễn Thành Pháp đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất dao động từ 10% đến 20%/tháng, tương đương 120% đến 240%/năm và thu lãi hằng ngày. Các đối tượng trên đều trực tiếp đi đòi tiền, thu nợ của người vay.

Đà Nẵng bắt nhóm đối tượng “cộm cán” cho vay nặng lãi hàng chục tỷ đồng 11/07/2025 22:13

Đối với Lâm Hán Tiến và vợ là Nguyễn Thị Bích Trâm giới thiệu người vay với Đoàn Bảy để cùng hưởng lợi. Trong quá trình hoạt động, các đối tượng yêu cầu người vay phải viết giấy mượn nợ và đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc giấy tờ liên quan đến tài sản.

Bắt giữ đối tượng Lâm Hán Tiến.

Khi người vay không có khả năng trả nợ hoặc chậm trả lãi, các đối tượng bắt đầu gọi điện, nhắn tin đe dọa đến nhà, nơi làm việc của người vay để gây áp lực buộc phải trả tiền hoặc chuyển nhượng tài sản để trừ nợ.

Qua khám xét, công an đã thu giữ hàng tỷ đồng tiền mặt; 8 sổ tiết kiệm trị giá khoảng 84 tỷ đồng; 36 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất; 3 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 2 giấy thế chấp nhà cùng nhiều trang sức.

Từ năm 2020 đến nay, các đối tượng đã cho nhiều người vay với tổng số tiền hơn 130 tỷ đồng.