Tin mới

    Lâm Đồng: Khởi tố nhóm cho vay lãi nặng lên đến 240%/năm

    THANH HẢI| 08/08/2025 13:31

    Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

    Các đối tượng gồm: Đoàn Bảy (63 tuổi), Lâm Thị Phước (61 tuổi), Nguyễn Thành Pháp (31 tuổi) cùng trú tại phường Phú Thủy; Lâm Hán Tiến (52 tuổi) và Nguyễn Thị Bích Trâm (31 tuổi) cùng thường trú tại phường Bình Thuận.

    3-6579.jpg
    Các đối tượng bị bắt tạm giam.

    Qua điều tra, công an phát hiện nhóm đối tượng do Đoàn Bảy cầm đầu có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng nên đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm triệt xóa.

    Lực lượng chức năng xác định vợ chồng Đoàn Bảy và Nguyễn Thành Pháp đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất dao động từ 10% đến 20%/tháng, tương đương 120% đến 240%/năm và thu lãi hằng ngày. Các đối tượng trên đều trực tiếp đi đòi tiền, thu nợ của người vay.

    Nhóm đối tượng

    Đà Nẵng bắt nhóm đối tượng “cộm cán” cho vay nặng lãi hàng chục tỷ đồng

    Đối với Lâm Hán Tiến và vợ là Nguyễn Thị Bích Trâm giới thiệu người vay với Đoàn Bảy để cùng hưởng lợi. Trong quá trình hoạt động, các đối tượng yêu cầu người vay phải viết giấy mượn nợ và đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc giấy tờ liên quan đến tài sản.

    6.jpg
    Bắt giữ đối tượng Lâm Hán Tiến.

    Khi người vay không có khả năng trả nợ hoặc chậm trả lãi, các đối tượng bắt đầu gọi điện, nhắn tin đe dọa đến nhà, nơi làm việc của người vay để gây áp lực buộc phải trả tiền hoặc chuyển nhượng tài sản để trừ nợ.

    Qua khám xét, công an đã thu giữ hàng tỷ đồng tiền mặt; 8 sổ tiết kiệm trị giá khoảng 84 tỷ đồng; 36 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất; 3 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 2 giấy thế chấp nhà cùng nhiều trang sức.

    Từ năm 2020 đến nay, các đối tượng đã cho nhiều người vay với tổng số tiền hơn 130 tỷ đồng.

    THANH HẢI

    Theo nhandan.vn
    https://nhandan.vn/lam-dong-khoi-to-nhom-cho-vay-lai-nang-len-den-240nam-post899431.html
    Copy Link
    https://nhandan.vn/lam-dong-khoi-to-nhom-cho-vay-lai-nang-len-den-240nam-post899431.html

    Đọc tiếp

    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất
            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Tin Tây Nguyên
              Lâm Đồng: Khởi tố nhóm cho vay lãi nặng lên đến 240%/năm
              • Mặc định

              Tổng Biên tập: Lê Huy Toàn

              Phó Tổng Biên tập phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

              Địa chỉ:

              Cơ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

              Cơ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

              Cơ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

              Cơ sở 4: Số 83, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

              Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

              Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

              Hotline: 0977885454

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO