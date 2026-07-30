Kinh tế Lâm Đồng không cho phép tâm lý chủ quan trong đầu tư công Không có chỗ cho sự thong thả hay chủ quan, Lâm Đồng đang siết chặt kỷ luật kỷ cương trong công tác đầu tư công. Với tinh thần "quyết tâm, quyết liệt" để đạt mục tiêu cao nhất, các đơn vị không hoàn thành kế hoạch sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu bảo đảm chất lượng của công trình, an toàn lao động tại công trình xây dựng trường nội trú biên giới Thuận An (Ảnh: Dương Phong)

Còn tâm lý chủ quan, trông chờ vào cuối năm

Trong năm 2026, tổng vốn đầu tư công tại Lâm Đồng hơn 20.000 tỷ đồng. Đến ngày 27/7, địa phương giải ngân hơn 5.800 tỷ đồng, đạt gần 30% kế hoạch, thấp hơn mức bình quân chung cả nước (38,75%).

Theo đánh giá, ngay từ đầu năm, Lâm Đồng đã chỉ đạo rất quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Tỉnh đã thành lập 6 Tổ công tác do 6 Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc, trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từng dự án.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án Trường nội trú liên cấp biên giới Quảng Trực

Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân đến nay cho thấy còn thiếu sự quan tâm, quyết liệt từ các đơn vị. Kết quả chuyển biến chưa tương xứng với tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Nhiều đơn vị vẫn còn tâm lý chủ quan, trông chờ vào cuối năm.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến, ngoài tâm lý chủ quan, hiện nay, công tác đề xuất, đăng ký nhu cầu vốn của nhiều dự án chưa sát với thực tế.

"Có dự án đăng ký nhu cầu vốn rất lớn nhưng khi được bố trí vốn lại không triển khai được, sau đó tiếp tục đề nghị điều chỉnh, cắt giảm vốn. Nhiều dự án chưa rà soát kỹ các điều kiện triển khai, còn vướng giải phóng mặt bằng, quy hoạch và các thủ tục liên quan", ông Lê Ngọc Tiến khẳng định.

Nhờ có mặt bằng, nhà thầu thuận lợi trong triển khai thi công dự án hồ Đắk Gang

Đến nay, nếu xếp theo khối xã, phường, đặc khu, Lâm Đồng mới chỉ có 13/124 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân tốt, với trên 50%; 25/124 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân trên 40%; 17/124 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân từ trên 30%. Còn lại 69/124 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh.

Về phía các Ban QLDA, mới chỉ có có 5/31 Ban QLDA có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50%; 9/31 Ban QLDA có tỷ lệ giải ngân đạt trên 40%. Còn 11/31 Ban QLDA có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân của tỉnh (dưới 30%).

Theo ông Lê Ngọc Tiến, về cơ bản, các vướng mắc hiện nay không còn. Riêng giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh đã tập trung tháo gỡ các khó khăn về pháp lý, nguồn gốc đất... Các xã, phường, chủ đầu tư cần tránh tâm lý chủ quan, tập trung tăng tốc, hoàn thành mức cao nhất kế hoạch đề ra.

Việc thi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, đoạn qua xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng đang được đẩy nhanh tiến độ tại khu vực có mặt bằng (Ảnh: Lê Phước)

Xếp theo khối các sở, ngành, Lâm Đồng có 11/49 cơ quan đạt kết quả giải ngân trên 50%; 2/49 cơ quan đạt kết quả giải ngân trên 40%; 1/49 cơ quan đạt kết quả giải ngân trên mức bình quân của tỉnh (trên 30%); 35/49 cơ quan đạt kết quả dưới mức bình quân của tỉnh (dưới 30%).

Kiên quyết thay thế cán bộ nếu không đạt yêu cầu

Giải ngân vốn đầu tư công được xem là một trong những lực kéo quan trọng của tăng trưởng. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, riêng đầu tư công không thể không hoàn thành, nhất là đối với nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2025.

Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ tại công trường Cảng hàng không quốc tế sân bay Liên Khương (Ảnh: Nguyễn Nghĩa)

Các địa phương phải tập trung vào cuộc quyết tâm đẩy nhanh tiến độ. Cùng với nguồn vốn bố trí đầu năm, HĐND tỉnh vừa thông qua danh mục các dự án giao cho các xã, phường, đặc khu làm chủ đầu tư trong đợt 2. Vì vậy, các địa phương phải khẩn trương bắt tay triển khai ngay.

Đối với các Ban QLDA đang tăng cường bám sát công trường, đôn đốc nhà thầu, chủ động phối hợp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chỉ đạo, tinh thần làm việc hiện nay là phải làm dứt điểm, làm quyết liệt. Lãnh đạo tỉnh đang rất quyết liệt trong công tác điều hành. Các cơ quan thuế, kho bạc cũng luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa.

“ Bây giờ, các đơn vị, địa phương không có lý do gì để chậm trễ, mà phải tập trung cao độ, huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Lâm Đồng kiên quyết xem xét, thay thế những cán bộ, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân theo yêu cầu. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Người đứng đầu UBND tỉnh nhấn mạnh, mọi nhiệm vụ trong giải ngân vốn đầu tư công hiện nay phải được triển khai theo phương châm "6 rõ". Làm đến đâu, khó chỗ nào, các đơn vị báo cáo kịp thời lãnh đạo tỉnh. Người đứng đầu các xã, phường tăng cường giám sát công trường, theo dõi tiến độ các dự án, tránh tình trạng "khoán trắng" cho cấp dưới.

Về phía Kho bạc nhà nước bố trí cán bộ làm xuyên thứ bảy, chủ nhật phục vụ công tác thanh, quyết toán. Khối lượng công trình tới đâu, giải ngân tới đó, không được chậm trễ, tồn đọng hồ sơ.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách địa bàn các xã, phường, đặc khu tăng cường theo dõi, đôn đốc tiến độ giải ngân từng dự án, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 65% vào ngày 30/9 và đạt 95% vào cuối năm 2026.