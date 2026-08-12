Thời sự Lâm Đồng không để chủ đầu tư "tự xoay xở" trong giải ngân đầu tư công Ngoài nỗ lực của từng đơn vị, địa phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các sở, ngành liên quan phải chủ động phối hợp, không để chủ đầu tư "tự xoay xở” trong giải ngân vốn đầu tư.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Chiều 12/8, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp chủ trì buổi làm việc với đại diện lãnh đạo các sở, ngành và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 về tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, năm 2026, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 và các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được giao tổng kế hoạch vốn hơn 3.810 tỷ đồng cho 181 dự án. Đến nay, các chủ đầu tư đã giải ngân hơn 1.099 tỷ đồng, đạt 28,86% kế hoạch.

Ông Trần Văn Hiệp, Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn

Trong đó, các dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 làm chủ đầu tư được bố trí hơn 1.244 tỷ đồng cho 15 dự án, đã giải ngân hơn 259 tỷ đồng, đạt 20,88%.

Các dự án do các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực làm chủ đầu tư được bố trí hơn 1.941 tỷ đồng cho 164 dự án, đã giải ngân gần 840 tỷ đồng, đạt 43,26%.

Riêng 2 dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương được bố trí hơn 624 tỷ đồng nhưng hiện chưa giải ngân.

Ông Trần Duy Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Đam Rông báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn

Đáng chú ý, nhiều dự án chuyển tiếp có tỷ lệ giải ngân thấp, chỉ đạt khoảng 25,72% kế hoạch vốn năm 2026.

Cụ thể như: tuyến ĐT.729 kết nối Lâm Đồng với Bình Thuận và ĐT.722 kết nối Lâm Đồng với Đắk Lắk; nâng cấp tuyến ĐT.721 đoạn từ Km0+000 đến Km16+600 qua xã Đạ Huoai và xã Đạ Tẻh; dự án cải thiện cơ sở hạ tầng phát triển nông nghiệp sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản; đường Cam Ly - Phước Thành và dự án xây dựng thay thế 5 cầu yếu.

Ông Trần Thanh Vũ, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Đơn Dương báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các ban quản lý dự án khu vực đã báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn; đồng thời làm rõ nguyên nhân dẫn đến các dự án chưa đạt tiến độ theo yêu cầu.

Các đơn vị trình bày, tiến độ giải ngân chậm do một số nhà thầu chưa tập trung đầy đủ máy móc, thiết bị và nhân lực thi công. Một số nhà thầu gặp khó khăn về tài chính nên thi công cầm chừng, có thời điểm tạm dừng, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Ông Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Di Linh báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn

Công tác giải phóng mặt bằng cũng còn nhiều vướng mắc. Việc xác định nguồn gốc đất, đơn giá bồi thường và xây dựng phương án đền bù kéo dài; chênh lệch giữa quy định và giá thị trường khiến người dân chưa đồng thuận, phát sinh nhiều kiến nghị, khiếu nại. Một số địa phương còn thiếu nhân lực và kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng.

Ông Hoàng Ngọc Thành, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Lâm Hà báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 cho biết đang triển khai các giải pháp quyết liệt để đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, tập trung hoàn thành các dự án dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2026 và đẩy nhanh thủ tục đầu tư các dự án mới.

Ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc

Theo kế hoạch, đến hết quý III/2026 sẽ giải ngân đạt 66,7%; đến hết quý IV/2026 đạt 95,2% và phấn đấu giải ngân 100% số vốn được giao vào cuối tháng 1/2027.

Ông Lê Văn Tạo, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và địa phương phải tập trung cao độ cho công tác giải ngân, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong những tháng cuối năm.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận buổi làm việc

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp đề nghị rà soát từng dự án, xác định rõ khó khăn, vướng mắc để xử lý dứt điểm, không để tình trạng chậm tiến độ kéo dài. Từng đơn vị rà soát toàn bộ danh mục dự án, xây dựng tiến độ giải ngân theo tuần, theo tháng; tập trung tháo gỡ ngay các điểm nghẽn về hồ sơ, thủ tục, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công để nâng tỷ lệ giải ngân trong quý III và quý IV/2026.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đặc biệt yêu cầu các sở, ngành liên quan phải chủ động phối hợp, “không để chủ đầu tư tự xoay xở”.