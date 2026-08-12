Lâm Đồng không để chủ đầu tư "tự xoay xở" trong giải ngân đầu tư công
Ngoài nỗ lực của từng đơn vị, địa phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các sở, ngành liên quan phải chủ động phối hợp, không để chủ đầu tư "tự xoay xở” trong giải ngân vốn đầu tư.
Chiều 12/8, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp chủ trì buổi làm việc với đại diện lãnh đạo các sở, ngành và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 về tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo, năm 2026, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 và các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được giao tổng kế hoạch vốn hơn 3.810 tỷ đồng cho 181 dự án. Đến nay, các chủ đầu tư đã giải ngân hơn 1.099 tỷ đồng, đạt 28,86% kế hoạch.
Trong đó, các dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 làm chủ đầu tư được bố trí hơn 1.244 tỷ đồng cho 15 dự án, đã giải ngân hơn 259 tỷ đồng, đạt 20,88%.
Các dự án do các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực làm chủ đầu tư được bố trí hơn 1.941 tỷ đồng cho 164 dự án, đã giải ngân gần 840 tỷ đồng, đạt 43,26%.
Riêng 2 dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương được bố trí hơn 624 tỷ đồng nhưng hiện chưa giải ngân.
Đáng chú ý, nhiều dự án chuyển tiếp có tỷ lệ giải ngân thấp, chỉ đạt khoảng 25,72% kế hoạch vốn năm 2026.
Cụ thể như: tuyến ĐT.729 kết nối Lâm Đồng với Bình Thuận và ĐT.722 kết nối Lâm Đồng với Đắk Lắk; nâng cấp tuyến ĐT.721 đoạn từ Km0+000 đến Km16+600 qua xã Đạ Huoai và xã Đạ Tẻh; dự án cải thiện cơ sở hạ tầng phát triển nông nghiệp sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản; đường Cam Ly - Phước Thành và dự án xây dựng thay thế 5 cầu yếu.
Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các ban quản lý dự án khu vực đã báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn; đồng thời làm rõ nguyên nhân dẫn đến các dự án chưa đạt tiến độ theo yêu cầu.
Các đơn vị trình bày, tiến độ giải ngân chậm do một số nhà thầu chưa tập trung đầy đủ máy móc, thiết bị và nhân lực thi công. Một số nhà thầu gặp khó khăn về tài chính nên thi công cầm chừng, có thời điểm tạm dừng, ảnh hưởng đến tiến độ chung.
Công tác giải phóng mặt bằng cũng còn nhiều vướng mắc. Việc xác định nguồn gốc đất, đơn giá bồi thường và xây dựng phương án đền bù kéo dài; chênh lệch giữa quy định và giá thị trường khiến người dân chưa đồng thuận, phát sinh nhiều kiến nghị, khiếu nại. Một số địa phương còn thiếu nhân lực và kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng.
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 cho biết đang triển khai các giải pháp quyết liệt để đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, tập trung hoàn thành các dự án dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2026 và đẩy nhanh thủ tục đầu tư các dự án mới.
Theo kế hoạch, đến hết quý III/2026 sẽ giải ngân đạt 66,7%; đến hết quý IV/2026 đạt 95,2% và phấn đấu giải ngân 100% số vốn được giao vào cuối tháng 1/2027.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và địa phương phải tập trung cao độ cho công tác giải ngân, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong những tháng cuối năm.
Đồng chí Võ Ngọc Hiệp đề nghị rà soát từng dự án, xác định rõ khó khăn, vướng mắc để xử lý dứt điểm, không để tình trạng chậm tiến độ kéo dài. Từng đơn vị rà soát toàn bộ danh mục dự án, xây dựng tiến độ giải ngân theo tuần, theo tháng; tập trung tháo gỡ ngay các điểm nghẽn về hồ sơ, thủ tục, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công để nâng tỷ lệ giải ngân trong quý III và quý IV/2026.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đặc biệt yêu cầu các sở, ngành liên quan phải chủ động phối hợp, “không để chủ đầu tư tự xoay xở”.
Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương cần chung tay hỗ trợ các ban quản lý dự án trong thẩm định hồ sơ, xác định giá đất, hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải quyết kiến nghị của người dân và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp