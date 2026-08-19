Thời sự Lâm Đồng không để sắp xếp trường học ảnh hưởng việc học Đó là chỉ đạo của Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh tại buổi kiểm tra việc chuẩn bị năm học mới tại xã Nam Ban Lâm Hà, sáng 19/8.



Đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra Trường THCS Gia Lâm

Xã Nam Ban Lâm Hà có 14 trường học (1 trường THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý; 13 cơ sở giáo dục công lập thuộc xã quản lý), với tổng số 152 lớp, gần 6.000 học sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kiểm tra Trường THPT Thăng Long

Chuẩn bị năm học mới, từ hè năm 2026, xã Nam Ban Lâm Hà đã đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng. Nguồn lực được tập trung cho các hạng mục như sân trường, mái che, hàng rào và công trình phụ trợ tại một số trường học.

Đến nay, 100% phòng học được sử dụng đúng công năng; hệ thống điện, nước, công trình vệ sinh cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Đến nay, cơ sở vật chất các trường học cơ bản bảo đảm phục vụ năm học mới

Qua rà soát, các trường đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Tuy nhiên, hiện vẫn thiếu 38 giáo viên và 14 nhân viên nên các trường phải thực hiện hợp đồng hoặc bố trí, sắp xếp đội ngũ hiện có.

Công tác tuyển sinh đầu cấp được triển khai đúng quy định, với hơn 1.200 trẻ mầm non, 458 học sinh lớp 1 và 511 học sinh lớp 6. Việc bố trí lớp học, giáo viên và thời khóa biểu được xây dựng phù hợp, không phát sinh tình trạng quá tải sĩ số hoặc thiếu phòng học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh làm việc với UBND xã Nam Ban Lâm Hà và các trường học

Đối với công tác sắp xếp lại cơ sở giáo dục, xã Nam Ban Lâm Hà dự kiến giảm từ 13 trường xuống còn 8 trường (tương ứng giảm 38,46%). Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở giữ ổn định địa điểm học tập của học sinh, bảo đảm quyền học tập của trẻ em, không làm gián đoạn hoạt động dạy học.

Thực hiện hướng dẫn của ngành giáo dục, các trường học đã chủ động rà soát hệ thống điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, cây xanh và các công trình phụ trợ; đồng thời tăng cường tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, cháy nổ và bảo đảm an toàn giao thông khu vực cổng trường.

Chủ tịch UBND xã Nam Ban Lâm Hà Phan Tiến Dũng báo cáo công tác chuẩn bị năm học mới

Cùng với đó, xã Nam Ban Lâm Hà và các trường học cũng đẩy mạnh xã hội hóa, vận động các nguồn lực để hoàn thiện cơ sở vật chất trường học và chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm không có trường hợp học sinh gián đoạn việc học do điều kiện kinh tế.

Tại buổi kiểm tra, UBND xã Nam Ban Lâm Hà và đại diện một số trường học kiến nghị UBND tỉnh và ngành giáo dục quan tâm bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, hạ tầng công nghệ thông tin; đồng thời sớm có hướng dẫn về sắp xếp mạng lưới trường học để địa phương triển khai đồng bộ, bảo đảm quyền học tập của học sinh.

Hiệu trưởng Trường THCS Gia Lâm đề xuất một số nội dung tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh ghi nhận, biểu dương sự chủ động của UBND xã và các trường học trong công tác chuẩn bị năm học mới. Tuy nhiên, có một số nội dung đã triển khai từ năm học trước nhưng ngành giáo dục và địa phương vẫn chưa hoàn thành, từ đó ảnh hưởng tới công tác dạy, học tại các cơ sở giáo dục.

Đồng chí Nguyễn Minh yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục tập trung rà soát những phần việc chưa hoàn thành, khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, bảo đảm các điều kiện để học sinh trở lại trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kết luận buổi kiểm tra

“Bên cạnh phát huy cơ sở vật chất hiện có, các trường thường xuyên duy tu, bảo trì; đồng thời vận động các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, cải thiện không gian trường học, hướng tới môi trường giáo dục sáng, xanh, sạch, đẹp, tạo không khí phấn khởi cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong năm học mới”, đồng chí Nguyễn Minh đề nghị.

Đối với nhiệm vụ sắp xếp lại cơ sở giáo dục, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh hiểu đúng về chủ trương, từ đó tạo sự đồng thuận. Đặc biệt, không để việc sáp nhập, sắp xếp trường học làm ảnh hưởng tới công tác chuyên môn và quyền lợi học tập của học sinh.

“ Xã và các trường thực hiện rà soát số lượng giáo viên, nhân viên gắn với phương án sắp xếp trường học, từ đó khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ. Đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị, chính quyền địa phương và các trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động đầy đủ học sinh đến trường, không để xảy ra trường hợp học sinh bỏ lỡ việc học hoặc thiếu sách vở khi đến trường vì hoàn cảnh khó khăn.