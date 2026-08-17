Công nghiệp - Xây dựng Lâm Đồng không để tái định cư thành điểm nghẽn đường sắt tốc độ cao Kiểm tra thực địa tiến độ các khu tái định cư phục vụ dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sáng 17/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực, đẩy nhanh thi công, bảo đảm kịp thời bố trí nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải kiểm tra thực tế tại dự án khu tái định cư phường Bình Thuận

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đã trực tiếp đến kiểm tra các dự án khu tái định cư tại phường Bình Thuận và các xã Hàm Liêm, Lương Sơn, Bắc Bình và Hồng Sơn.

Tại khu tái định cư xã Hàm Liêm, đến nay, khối lượng thực hiện đạt khoảng 58% giá trị hợp đồng. Các hạng mục đường giao thông, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc đang được triển khai. Trong đó, san nền đạt khoảng 95%; hệ thống thoát nước mưa đã hoàn thành 100 hố ga; phần xây dựng khu xử lý nước thải đạt khoảng 73%.

Dự án Khu tái định cư tại xã Hàm Liêm

Đối với khu tái định cư xã Lương Sơn, khối lượng thực hiện đạt 68% giá trị hợp đồng. Một số hạng mục đạt tỷ lệ cao như san nền, đường giao thông; hệ thống thoát nước thải cơ bản hoàn thành. Riêng công viên cây xanh mới đạt 15%, cần được tập trung đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới.

Dự án Khu tái định cư tại xã Lương Sơn

Đối với khu tái định cư xã Bắc Bình, tổng khối lượng thực hiện đạt 65% giá trị hợp đồng. Trong đó, san nền đã hoàn thành 100%; đường giao thông đạt 75%; hệ thống cấp nước và phòng cháy, chữa cháy đạt 95%; khu xử lý nước thải đạt 90%.

Dự án Khu tái định cư tại xã Bắc Bình

Tại khu tái định cư xã Hồng Sơn, tổng khối lượng thực hiện đạt 62% giá trị hợp đồng. Trong đó, san nền đạt 98%; hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải đạt 80%; thông tin liên lạc đạt 82%; phần xây dựng khu xử lý nước thải đạt 90%. Riêng công viên cây xanh chưa triển khai, hệ thống chiếu sáng mới đạt 5%, cần được tập trung đẩy nhanh trong thời gian tới.

Dự án Khu tái định cư tại xã Hồng Sơn

Riêng khu tái định cư phường Bình Thuận được khởi công ngày 19/6/2026, thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày 14/11/2026. Đến nay, khối lượng thực hiện mới đạt 15% giá trị hợp đồng, cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới.

Khu tái định cư tại phường Bình Thuận mới chỉ hoàn thành 15% giá trị hợp đồng

8 khu tái định cư phục vụ dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt toàn bộ 8/8 dự án, tổng diện tích 27,68 ha, bố trí 1.011 lô tái định cư, tổng mức đầu tư khoảng 443,5 tỷ đồng. Đến nay, tổng khối lượng thi công đạt 55,5%.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 phải bám sát tiến độ từng khu tái định cư, từng hạng mục công việc; tăng cường phối hợp với các địa phương và nhà thầu để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải kiểm tra thực tế tại dự án Khu tái định cư xã Hàm Liêm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công hợp lý, đẩy nhanh những hạng mục còn chậm, nhất là tại những khu đã có mặt bằng sạch; đồng thời phải bảo đảm chất lượng, tiến độ và tính đồng bộ của hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, các khu tái định cư phải được triển khai đồng bộ với tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Đường sắt tốc độ cao, bảo đảm đủ điều kiện để bố trí nơi ở mới cho người dân.