Công nghiệp - Xây dựng Lâm Đồng không để tiến độ giải ngân đầu tư công dừng lại ở cam kết Chiều 31/7, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp chủ trì buổi làm việc với các xã, phường thuộc khu vực Lâm Đồng cũ về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo số liệu tổng hợp đến ngày 30/7, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của các xã, phường, đặc khu trên toàn tỉnh là hơn 3.459 tỷ đồng. Đến nay, các xã, phường đã giải ngân hơn 1.336 tỷ đồng, đạt 38,64% kế hoạch.



Tại khu vực Lâm Đồng (cũ), tiến độ giải ngân giữa các địa phương còn chênh lệch khá lớn. Một số địa phương chủ động hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh thi công và thanh toán khối lượng hoàn thành nên đạt tỷ lệ giải ngân khá. Tuy nhiên, không ít địa phương vẫn có tỷ lệ giải ngân rất thấp.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc

Trong đó, nhiều xã có tỷ lệ khá như: xã Nam Ban Lâm Hà đạt 60,29%; Phúc Thọ Lâm Hà đạt 59,6%; phường B’Lao đạt 51,04%; xã Bảo Lâm 3 đạt 38,33%; xã Đạ Huoai đạt 37,74%; Phường 2 Bảo Lộc đạt 37,62%; Phường 3 Bảo Lộc đạt 36,29%; xã Đam Rông 4 đạt 35,03%; xã Ninh Gia đạt 33,89%...



Lãnh đạo Phường 1 Bảo Lộc nêu báo cáo tại cuộc họp

Một số địa phương có khối lượng vốn được giao tương đối lớn nhưng tỷ lệ giải ngân vẫn còn thấp như: xã Đức Trọng đạt 30,43%; xã Di Linh đạt 28,9%; xã Bảo Lâm 4 đạt 27,97%; xã Đạ Huoai 2 đạt 27,07%; xã Hòa Ninh đạt 24,43%; Phường 1 Bảo Lộc đạt 20,12%; xã Bảo Thuận đạt 14,99% và xã Đạ Huoai 3 đạt 7,23%...



Lãnh đạo xã Hòa Ninh báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã, phường đã báo cáo cụ thể tiến độ từng công trình, dự án; làm rõ nguyên nhân giải ngân chậm và đề xuất giải pháp thực hiện trong những tháng còn lại của năm.

Nhiều địa phương đồng thời xây dựng kế hoạch giải ngân theo từng tháng, xác định khối lượng dự kiến hoàn thành và thời điểm thanh toán đối với từng dự án.

Lãnh đạo xã Đơn Dương nêu báo cáo tại cuộc họp

Theo các địa phương, tiến độ giải ngân bị ảnh hưởng do một số nguồn vốn mới được giao bổ sung vào cuối tháng 6 và tháng 7. Nhiều dự án đang thực hiện các bước lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ, lựa chọn nhà thầu hoặc ký kết hợp đồng nên chưa phát sinh khối lượng để thanh toán.



Phó Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Môi trường Nguyễn Hà Lộc nêu ý kiến

Một số công trình đang triển khai nhưng khối lượng thực hiện chưa đủ điều kiện nghiệm thu; hồ sơ thanh toán còn phải bổ sung, hoàn thiện.

Công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng và sự phối hợp giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu tại một số dự án cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.



Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp cho rằng tỷ lệ giải ngân của nhiều địa phương còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Trong khi đó, thời gian còn lại của năm không nhiều nhưng khối lượng vốn cần giải ngân rất lớn, đòi hỏi các địa phương phải tập trung cao độ và triển khai công việc quyết liệt hơn.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

“ Yêu cầu các xã, phường tạo không khí làm việc khẩn trương, quyết liệt; rà soát kỹ từng công trình, dự án, xác định cụ thể các phần việc phải hoàn thành và tiến độ giải ngân trong từng tháng. Việc xây dựng kế hoạch phải sát với khả năng thực hiện, không đăng ký chung chung hoặc để tiến độ chỉ dừng lại ở báo cáo. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp

Lãnh đạo các địa phương phải trực tiếp theo dõi, chỉ đạo nhiệm vụ giải ngân; thường xuyên kiểm tra tiến độ tại công trình, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Đối với các dự án đã hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu, phải khẩn trương ký hợp đồng, triển khai thi công và thực hiện tạm ứng theo quy định.



Những công trình đã có khối lượng hoàn thành phải nhanh chóng nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ và gửi Kho bạc Nhà nước thanh toán, không để vốn chờ thủ tục. Chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, nhà thầu, chủ động xử lý hồ sơ ngay từ khi phát sinh khối lượng.



Các sở, ngành liên quan tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các xã, phường tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo kịp thời để UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp yêu cầu người đứng đầu các địa phương nâng cao trách nhiệm, bám sát tiến độ đã cam kết, quyết tâm tạo chuyển biến rõ rệt về giải ngân vốn đầu tư công ngay trong tháng 8 và các tháng tiếp theo, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch vốn năm 2026.