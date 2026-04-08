Công nghiệp - Xây dựng Lâm Đồng không để vốn đầu tư công chờ thủ tục Sau 7 tháng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại các xã, phường thuộc khu vực Lâm Đồng ngàn hoa phân hóa rõ rệt. Chỉ còn 5 tháng để hoàn thành kế hoạch năm 2026, các địa phương đang tăng tốc tháo gỡ vướng mắc, bù tiến độ giải ngân.

Lâm Đồng gỡ “độ trễ” giải ngân ở cấp xã khu vực trung tâm

Vốn tăng nhanh, thủ tục phải chạy trước

Dù đạt tỷ lệ giải ngân khá đối với nguồn vốn được giao từ đầu năm, nhiều địa phương vẫn ghi nhận tỷ lệ giải ngân chung giảm sau khi tiếp nhận thêm vốn bổ sung vào cuối tháng 6 và cuối tháng 7.

Thực tế này đặt ra yêu cầu phải rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, nhanh chóng chuyển nguồn vốn được giao thành công trình và khối lượng giải ngân cụ thể.



Báo cáo của các địa phương cho thấy, đến ngày 30/7/2026, những nơi chủ động chuẩn bị dự án, hoàn thiện thủ tục và tổ chức thi công sớm đang đạt kết quả tích cực.

Tại xã Đam Rông 4, tổng kế hoạch vốn được địa phương báo cáo là 13,36 tỷ đồng. Đến cuối tháng 7, xã đã giải ngân 11,79 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch; trong đó, vốn giao năm 2026 đạt 91,5%, vốn chuyển nguồn từ năm 2025 đạt 85%.

Chủ tịch UBND xã Đam Rông 4 Khổng Hữu Kiên cho biết, kết quả này có được nhờ địa phương thường xuyên rà soát từng công trình, đôn đốc đơn vị thi công và hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng. Một số công trình đã hoàn thành, các dự án đang thi công cũng được theo dõi tiến độ cụ thể, qua đó hạn chế tình trạng có khối lượng nhưng chậm giải ngân.

Tương tự, tại xã D’ran đã giải ngân được 18,791 tỷ đồng đối với các công trình do địa phương thực hiện, đạt 64,9% dự toán. Riêng nguồn vốn chuyển từ năm 2025 của chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 99,58%; nguồn vốn bố trí trả nợ công trình năm 2025 đạt 98,7%.



Các xã tăng tốc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công những tháng còn lại của năm

Trái lại, nhiều địa phương được bổ sung nguồn lực khá lớn vào cuối tháng 6 và cuối tháng 7, khiến tổng kế hoạch vốn tăng nhanh nhưng các dự án chưa có đủ thời gian hoàn thành thủ tục để phát sinh giải ngân.

Cụ thể, xã Đức Trọng được giao tổng cộng 71,969 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tỉnh bổ sung 37,5 tỷ đồng; riêng đợt ngày 27/7 là 31,5 tỷ đồng. Đến ngày 31/7, địa phương giải ngân 26,702 tỷ đồng, đạt 37,1%. Nếu chỉ tính nguồn ngân sách xã đã được chuẩn bị, triển khai từ đầu năm, tỷ lệ giải ngân đạt 62%.

Chủ tịch UBND xã Đức Trọng Lưu Trùng Dương chia sẻ, khó khăn lớn nhất hiện nay là phần vốn mới được giao, do các dự án phải hoàn tất thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng trước khi triển khai. Địa phương đã phân loại từng dự án, xác định rõ mốc hoàn thành thủ tục, thời điểm khởi công và kế hoạch giải ngân theo từng tháng để theo dõi, đôn đốc thực hiện.



Tương tự, xã Đạ Huoai 2 được bổ sung 15 tỷ đồng qua 2 đợt vào cuối tháng 6 và cuối tháng 7. Tổng kế hoạch vốn tăng lên 26,058 tỷ đồng, trong khi số giải ngân đạt 7,056 tỷ đồng, tương đương 27,08%. Toàn bộ số vốn đã giải ngân tập trung ở phần kế hoạch giao đầu năm, đạt 65,8% nguồn vốn này.

Những con số thực tế cho thấy, tỷ lệ giải ngân thấp tại một số nơi có nguyên nhân từ việc nguồn vốn được giao muộn. Tuy nhiên, khi kế hoạch năm chỉ còn 5 tháng, các địa phương cần đẩy nhanh thủ tục đầu tư, sớm đưa nguồn vốn vào triển khai để chuyển thành khối lượng thực hiện và giá trị giải ngân.

Không để vốn chờ hồ sơ

Tại xã Ninh Gia, nguồn vốn 7 tỷ đồng được tỉnh phân bổ ngày 30/6 dành cho một công trình. Đến cuối tháng 7, địa phương đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng thi công và lập thủ tục tạm ứng 30%.

Theo Chủ tịch UBND xã Ninh Gia Võ Hữu Xuân, địa phương xác định phải triển khai các bước liên tục ngay sau khi có quyết định giao vốn, đồng thời phối hợp với đơn vị tư vấn, nhà thầu để hạn chế khoảng thời gian chờ giữa các khâu. Việc sớm lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng và làm thủ tục tạm ứng là cơ sở để công trình nhanh chóng phát sinh khối lượng trong những tháng tiếp theo.



Các chủ đầu tư phải khẩn trương ký hợp đồng, thực hiện tạm ứng và tổ chức thi công

Có thể thấy, tại các xã, điểm nghẽn phổ biến vẫn là thời gian lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ; lựa chọn nhà thầu; ký hợp đồng; nghiệm thu và thanh toán. Một số công trình còn gặp khó khăn về mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng hoặc phải điều chỉnh hồ sơ sau khi tổ chức lại chính quyền địa phương.

Trước thực tế đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các địa phương tạo không khí làm việc khẩn trương, quyết liệt; rà soát cụ thể từng công trình, từng nguồn vốn và xây dựng tiến độ thực hiện theo tuần, theo tháng. Người đứng đầu địa phương phải trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân.

Đối với dự án đã lựa chọn được nhà thầu, các chủ đầu tư phải khẩn trương ký hợp đồng, thực hiện tạm ứng và tổ chức thi công. Công trình đã có khối lượng phải nhanh chóng nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, không để vốn chờ thủ tục hoặc có khối lượng nhưng chưa giải ngân.



Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp chỉ đạo buổi làm việc với các xã khu vực trung tâm Lâm Đồng

“ Các địa phương kiểm tra, đánh giá thực chất năng lực của nhà thầu; xử lý theo quy định đối với đơn vị yếu kém, không bảo đảm tiến độ và thay thế khi đủ điều kiện pháp lý. UBND các xã, phường cần báo cáo cấp ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã để tập trung lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp

5 tháng cuối năm sẽ là giai đoạn quyết định đối với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công ở cấp xã của Lâm Đồng. Khi từng điểm nghẽn được tháo gỡ, từng dự án được đẩy nhanh tiến độ và từng đồng vốn được đưa vào công trình, hiệu quả đầu tư công mới thực sự phát huy, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân.