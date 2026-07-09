Du lịch Lâm Đồng kích cầu du lịch hè qua chuỗi sự kiện Mùa hè 2026 đang mang đến cho Lâm Đồng không khí sôi động với hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Không chỉ tạo thêm những trải nghiệm hấp dẫn cho người dân và du khách, các chương trình còn góp phần quảng bá hình ảnh Lâm Đồng mới sau 1 năm sáp nhập, đồng thời tạo động lực kích cầu và thúc đẩy phát triển du lịch trong những tháng cuối năm.

Chương trình nghệ thuật hưởng ứng mùa du lịch hè 2026, chủ đề: “Lâm Đồng - Bản giao hưởng Xanh” diễn ra tối 5/7 mang đến cho người dân và du khách nhiều cảm xúc

Rộn ràng những hoạt động chào hè

Các chương trình kích cầu du lịch mùa hè năm 2026 tiếp tục cho thấy nỗ lực định vị thương hiệu điểm đến mới sau 1 năm sáp nhập. Từ không gian cao nguyên, di sản văn hóa đến vùng biển phía Đông Nam, những giá trị đặc trưng đang được kết nối để tạo nên một hành trình trải nghiệm đa dạng hơn cho du khách.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch thiết thực nhằm nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân. Đây cũng là dịp để tiếp tục quảng bá, phát huy danh hiệu Thành phố sáng tạo Âm nhạc của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO); giới thiệu những giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của địa phương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý là phần lớn các hoạt động kích cầu năm nay đều gắn với yếu tố văn hóa bản địa. Thay vì chỉ tạo thêm điểm vui chơi, giải trí đơn thuần, nhiều chương trình hướng đến việc đưa di sản, lễ hội truyền thống và các giá trị nghệ thuật trở thành sản phẩm du lịch có khả năng kể câu chuyện riêng của vùng đất.

Sân bay Liên Khương sắp mở cửa trở lại với nhiều đường bay mới được khai thác.

Điểm nhấn của mùa hè năm nay là hàng loạt sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức liên tục trên khắp địa bàn tỉnh. Nổi bật có chương trình “Hoài niệm trăm năm 2” tại Cung Nam Phương Hoàng hậu - Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng; chương trình Âm nhạc đường phố dự kiến diễn ra vào tối thứ sáu và thứ bảy hằng tuần; Lễ hội Cầu ngư Phan Thiết 2026; Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du Phan Thiết 2026; Ngày hội Du lịch, Mua sắm và Giao lưu ẩm thực Việt.

Tiếp nối chuỗi hoạt động này là Tháng Du lịch Lâm Đồng 2026 với nhiều sự kiện quy mô như: Lễ công bố mở lại sân bay Liên Khương, Diễn đàn Du lịch Quốc gia, Lễ hội Hoa - Rau - Quả, Festival Ẩm thực, Festival Khinh khí cầu và Drone Show, Gala Quốc tế “LamDong Night”, Ngày Văn hóa - Du lịch Lâm Đồng tại TP Hồ Chí Minh… Chuỗi sự kiện không chỉ mang đến những trải nghiệm đa dạng cho người dân và du khách mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Lâm Đồng mới, tạo động lực kích cầu và thúc đẩy phát triển du lịch trong thời gian tới.

Thông qua chuỗi hoạt động, Lâm Đồng từng bước định vị hình ảnh một điểm đến đa trải nghiệm, hội tụ cảnh quan, văn hóa và lễ hội đặc sắc từ đại ngàn, cao nguyên đến biển cả, qua đó gia tăng sức cạnh tranh trên bản đồ du lịch.

Nhiều khu du lịch tổ chức thêm các hoạt động chào đón khách trong mùa hè

Tăng tốc kích cầu đón sóng du khách

Ngành du lịch Lâm Đồng cũng đang chuẩn bị cho giai đoạn tăng tốc mới khi Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương dự kiến hoạt động trở lại từ giữa tháng 8 sau thời gian nâng cấp. Việc sân bay mở cửa trở lại được xem là cú hích quan trọng đối với hoạt động du lịch của địa phương. Không chỉ giúp khôi phục khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong nước và quốc tế, đây còn là điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến và thu hút khách trong những tháng cuối năm.

Ông Nghiêm Đình Hiếu - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh cho biết, cùng với việc sân bay Liên Khương hoạt động trở lại, trung tâm đang đẩy mạnh các chương trình quảng bá, xúc tiến tại những thị trường trọng điểm. Trong đó, tập trung tăng cường liên kết với các doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và đối tác trong, ngoài nước nhằm mở rộng thị trường, đưa hình ảnh du lịch Lâm Đồng đến gần hơn với du khách. Bên cạnh công tác xúc tiến, tỉnh cũng tiếp tục triển khai các chương trình kích cầu du lịch thông qua việc khuyến khích doanh nghiệp xây dựng nhiều gói ưu đãi, giảm giá dịch vụ, đồng thời vẫn bảo đảm chất lượng trải nghiệm cho du khách.

Lâm Đồng cũng là một trong những thị trường ưa thích của thị trường Halal

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, việc sân bay Liên Khương hoạt động trở lại là tín hiệu được mong chờ sau nhiều tháng gián đoạn. Ông Võ Anh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Vietravel Lâm Đồng cho biết, đường hàng không giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với du lịch địa phương, nhất là trong việc thu hút khách từ các thị trường xa và khách quốc tế.

Theo ông Tuấn, dù sân bay tạm ngừng khai thác, doanh nghiệp vẫn chủ động duy trì hoạt động xúc tiến, làm việc với các đối tác và xây dựng sản phẩm mới để sẵn sàng đón khách khi điều kiện thuận lợi. Việc sân bay hoạt động trở lại sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong tổ chức tour, mở rộng thị trường, gia tăng lượng khách và kéo dài thời gian lưu trú.

Với sự trở lại của sân bay Liên Khương cùng chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch và các chương trình kích cầu được triển khai đồng bộ, du lịch Lâm Đồng được kỳ vọng sẽ tạo đà bứt phá, thu hút du khách và tăng tốc trong những tháng cuối năm.